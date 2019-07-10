7月周末夜音樂饗宴 基隆海洋廣場夏夜好風情

2019-07-10 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市文化局在7月起每逢周末夜，位於海洋廣場將舉辦5場次基隆仲夏樂集，海洋廣場變身擁有藍天海景、廣闊天幕的露天音樂廣場，市長林右昌和文化局長陳靜萍歡迎民眾來體驗美妙浪漫的音樂饗宴。

基隆仲夏樂集以音樂表演為主，穿插扯鈴與雜技演出，並設閱讀主題專區，規畫獨立書店展示、親子闖關活動，適合攜伴或親子同樂，讓民眾輕鬆氛圍中，欣賞悠揚樂音，一邊閱讀，感受水岸城市獨特風情魅力。昨天記者會由口琴音樂家李讓吹奏《Amazing grace》(奇異恩典)，博得滿堂采。

林右昌說，基隆夏天夜晚最迷人，尤其基隆港周邊環境現今整理好，許多民眾到基隆遊玩，周末人潮常爆滿。去年活動非常成功，今年加碼5場次，夏天到基隆暢遊景點後，傍晚再回到海洋廣場，輕鬆享受動人、美妙時刻。

陳靜萍表示，基隆有最美好的港灣、世界級郵輪匯聚，美妙的音樂當然不能少。

文化局表示，演出者包括個人、小型樂團及獨立樂團，演出類別有電鋼琴、大提琴、小提琴、小號演奏、吉他彈唱、爵士鼓演出、口琴吹奏及樂團演唱。活動時間是12、13、14、20、21日下午6時到9時，悠揚樂音演奏，交織一場浪漫音樂夜宴。

12日將邀請，曾獲2018《日本大阪國際扯鈴大賽》個人舞台直立鈴、雙鈴、三鈴、拋鈴跳繩等五項冠軍及2018《IJA世界雜技大賽》東亞區冠軍的扯鈴達人鄭湧蒼、聲線溫暖多情，曾獲淡大金韶獎重唱組冠軍的謝宗霖吉他彈唱，讓大家如癡如醉、近日並與知名歌手丁噹於街頭巧遇唱和，曾與國內外樂團及歌手合作的小提琴家林子安，將擔綱首場演出。

7月13日由培育相當多優秀音樂人材的IF music studio，帶一群音樂圈好手，演唱經典中英文老歌，帶大家走進時光隧道；而演出不以主流為精神，但卻帶著主流親和感，在地優秀團體鏽鉚釘，讓大家相信搖滾的能量，是最直接且最有影響力。