世界夢號首航「I LOVE KEELUNG」超壯觀 林右昌：感動

2019-07-09 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



星夢郵輪旗下15萬噸的「世界夢號」(World Dream)昨天首航基隆港，成為有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，晚間特別在超長的船身變成跑馬燈，打出「I LOVE KEELUNG」超壯觀字樣，市長林右昌今晚在他的臉書感性寫下「你也見到船身反射在海面上的光了嗎？」，令人感動的時刻。

林右昌在臉書說，昨晚他也應邀出席船上的首航歡迎儀式，並對於世界夢號首創母港兼掛靠港的操作表示讚許，希望能夠吸引更多旅客到基隆觀光。世界夢號首航基隆港，不只是有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，也讓基隆港的郵輪產業邁進一個新的里程碑。

林右昌表示，尤其首創母港跟掛靠港的操作，從香港帶來3千多位旅客，還要從台灣載4千多位旅客到日本，這種嶄新的營運模式，會讓基隆港的郵輪更增魅力，相信也會吸引更多人到基隆觀光。

林右昌指出，今年度探索夢、世界夢雙雙首航基隆港，可見雲頂集團對基隆港的重視，也持續看好亞洲市場的發展潛力。明年度世界夢號、盛世公主號也早早宣布增加航次靠泊基隆港，市場熱度持續看漲，明年度的基隆港郵輪更加值得我們期待。