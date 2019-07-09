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世界夢號首航「I LOVE KEELUNG」超壯觀 林右昌：感動

2019-07-09 21:37聯合報 記者游明煌╱即時報導

星夢郵輪旗下15萬噸的「世界夢號」(World Dream)昨天首航基隆港，成為有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，晚間特別在超長的船身變成跑馬燈，打出「I  LOVE KEELUNG」超壯觀字樣，市長林右昌今晚在他的臉書感性寫下「你也見到船身反射在海面上的光了嗎？」，令人感動的時刻。

林右昌在臉書說，昨晚他也應邀出席船上的首航歡迎儀式，並對於世界夢號首創母港兼掛靠港的操作表示讚許，希望能夠吸引更多旅客到基隆觀光。世界夢號首航基隆港，不只是有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，也讓基隆港的郵輪產業邁進一個新的里程碑。

林右昌表示，尤其首創母港跟掛靠港的操作，從香港帶來3千多位旅客，還要從台灣載4千多位旅客到日本，這種嶄新的營運模式，會讓基隆港的郵輪更增魅力，相信也會吸引更多人到基隆觀光。

林右昌指出，今年度探索夢、世界夢雙雙首航基隆港，可見雲頂集團對基隆港的重視，也持續看好亞洲市場的發展潛力。明年度世界夢號、盛世公主號也早早宣布增加航次靠泊基隆港，市場熱度持續看漲，明年度的基隆港郵輪更加值得我們期待。

基隆港務分公司則表示，世界夢號除了刷新基隆港最大母港郵輪的紀錄外，旅客的行程安排也是特別的亮點。一般母港郵輪作業，多為本地的旅客搭乘至國外遊玩、而世界夢號在7月8日抵達基隆港的同時，則是帶來大批來自香港的旅客到台灣進行4天的深度旅遊，直到7月11日再選擇搭乘原船或搭機離台的運輸工具。這樣創新的操作模式讓旅客能擁有更長的時間體驗台灣文化與景觀，同時更大幅增加在地的觀光消費。　　

「世界夢號」首航基隆港，成為有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，超長的船身變成跑...
「世界夢號」首航基隆港，成為有史以來在基隆港最大噸位之母港郵輪，超長的船身變成跑馬燈，打出「I LOVE KEELUNG」字樣超壯觀，讓林右昌很感動。圖／取自林右昌臉書
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基隆港郵輪林右昌
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