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誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

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誤會大了！扯到韓國瑜 宜蘭上億「農舍」竟是誤會

2019-07-09 19:16聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府今天澄清，被指億元農舍並不是農舍，而是877.86坪建地與透天厝，建商...
宜蘭縣政府今天澄清，被指億元農舍並不是農舍，而是877.86坪建地與透天厝，建商買下，圍籬後，準備開發，換算買賣價格，每坪為12萬1500元，符合當地市場行情，並無偏高情形。圖／宜蘭縣政府提供
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宜蘭縣政府今天傍晚澄清，有媒體報導「比韓國瑜違建農舍還貴！宜蘭『億元級』農舍創紀錄」，經查發現，這是農業區裡的建地與透天厝，並非農舍，而且建地面積達877.86坪，依法不只可蓋一間透天厝，而是可蓋一片的房子，與農舍價值不可同日而語，而建地已由台北的建商買下，建地上的地上物已經拆平，圍籬起來，準備開發，並非億元農舍外，換算買賣價格，每坪為12萬1500元，符合當地市場行情，並無偏高情形。

縣政府表示，依報載，宜蘭縣宜蘭市延平路於108年4月出現「億元級農舍」的實價紀錄，並稱為實價登錄制度上路近7年來，宜蘭市揭露最貴的農舍實價紀錄。

經宜蘭縣政府地政處查證後表示，該筆土地位於宜蘭市都市計畫農業區，因屬都市計畫法臺灣省施行細則第30條所稱建築用地，其建築物及使用，於該細則與變更宜蘭市都市計畫(第2次通盤檢討)案內有明定，並非報載所稱「農舍」。

縣政府表示，依內政部不動產實價查詢服務網揭露資訊，這筆位於宜蘭市延平路上交易標的，為某建築公司於108年4月間買賣交易，土地移轉面積約877.86坪，建物類型為「透天厝」，建築完成日期為72年2月，登記面積約46.55坪，該公司取得後已將地上物拆除，以交易總價1億670萬元換算，該筆建築用地每坪交易單價約為12.15萬元，符合當地市場行情，並無偏高情形。

宜蘭縣政府地政處表示，這筆土地因移轉面積大，因此，交易總價較高，且地上建物無使用價值已拆除，該交易總額應屬可建築「土地」售價，報載稱為「億元級農舍」，應有誤載。

縣政府解釋，如果農地蓋農舍，最多只能蓋百分之10，最多100坪，但如果是建地，建蔽率是百分之60，容積率是180，可建築面積多出好幾倍，價值當然是不可同日而語。

宜蘭縣政府今天澄清，被指億元農舍並不是農舍，而是877.86坪建地與透天厝，建商...
宜蘭縣政府今天澄清，被指億元農舍並不是農舍，而是877.86坪建地與透天厝，建商買下，圍籬後，準備開發，換算買賣價格，每坪為12萬1500元，符合當地市場行情，並無偏高情形。圖／宜蘭縣政府提供
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農舍建築都市計畫
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