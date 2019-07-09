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花蓮門諾希望種子 鼓勵大專生暑期返鄉工讀

2019-07-09 18:28中央社 花蓮縣9日電

鼓勵花蓮大專學生暑期返鄉服務的「希望種子計畫」辦理15年有成，累計300多人次參與工讀，如同撒下種子，幫助學生未來就業兼顧生涯規畫與為社會貢獻心力。

花蓮門諾醫院、壽豐分院及門諾基金會與台灣電力公司每年暑假共同辦理「希望種子計畫」，今天在門諾醫院舉行第15屆揭業式，22名種子學員可以利用暑期在門諾相關機構工讀賺取薪資貼補家計，費用由台電支付，15年來台電資助新台幣千萬餘元。

門諾會醫療法人總執行長趙福厚表示，門諾與台電自2005年起持續合辦希望種子計畫，過去14年來共有228名學生、330人次參與計畫，協助花蓮在地學子減輕家庭經濟負擔，並透過社區服務參與讓學子們實地服務貧弱家庭，不僅在體驗中學習，對家鄉關懷也更深刻。

趙福厚說，許多「希望種子」學成後回到花蓮服務，歷年來曾在門諾機構服務的種子學員共計28人，目前有10人在門諾相關機構服務，主要為護理和醫事背景居多。感謝台電長期支持贊助，共同推動這麼有價值的活動，不僅讓同學們收穫滿滿，也共同培育社會的希望。

台電花蓮區營業處長蘇建財表示，台電雖然經營環境艱困，但發揮企業公益精神，希望種子計畫持續推動，並鼓勵學子多關懷家鄉，學成後返鄉貢獻所學。

曾連續參加3屆希望種子，現在門諾醫院長照部服務的金聖晴說，經歷3年不同體驗與學習，讓她的人生志向更明確；因就讀護理科系，且比其他人更早接觸臨床工作，學習更多專業技巧，讓她工作更得心應手。

就讀東華大學特教系的陳芷柔分享，今年第二次參加希望種子，和去年一樣在復建科兒童發展評估中心工讀，未來想擔任特教老師，這是最好的學習經驗。

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