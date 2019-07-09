1.3億元營造美崙溪水環境 花蓮縣議員建議設置寵物公園

2019-07-09 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府執行美崙溪水岸綠美化計畫，近日發包。圖／報系資料照片 分享 facebook 花蓮縣府獲中央前瞻計畫補助，投入1.3億元，執行美崙溪水岸綠美化工程，近日已發包，工期約一年。建設處表示，工程除了營造整體環境、增加運動設施，也會打通美崙溪自行車道斷點，未來從騎單車從上游一直到出海口，可以暢通無阻。

縣府建設處長鄧子榆表示，美崙溪水岸綠美化工程總經費1.3億元，近日已經發包，中下游部分從萬壽抽水站到出海口，將是環境營造，上游的國福地區周邊會增設運動公園設施，另也會打造花海遊憩場地，更重要的是把沿線的自行車道斷點打通，整體串連起來，從上游一直到出海口約8公里，未來完工後，就不會再受阻。

縣議員張美慧建議，施工時可在國福地區美崙溪左岸的河川高灘地，整理出平坦綠地，做為寵物公園用地。她表示，全台19縣市有35座寵物公園，但東部的宜蘭、花蓮、台東3縣市都掛零。花蓮家犬數調查約有4萬隻，卻沒能提供寵物安全運動的場地，她認為可趁機一併推動設置寵物公園，待建設處整頓好環境，她將持續協調農業處、環保局、動植物防疫所等相關單位，希望儘速建置。