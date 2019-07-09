汰除二行程機車 宜蘭檢舉烏賊車件數從5千多件降到13件

2019-07-09 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣環保局統計，宜蘭縣近年烏賊車檢舉件數，檢舉數由民國103年近5500件，下降至上個月底13件，今天縣務會議通過「宜蘭縣使用中汽車排放空氣汙染物檢舉及獎勵辦法」，持續鼓勵。圖／宜蘭縣環保局 分享 facebook 宜蘭縣環保局今天統計指出，宜蘭縣近年烏賊車檢舉件數，檢舉數由民國103年近5500件，下降至上個月底（108年6月30日)13件。

環保局分析，檢舉數大幅減少，主要是受近年環保局針對高汙染二行程機車加強稽查、宣導，及加碼提供汰換補助等措施，加速汰除高汙染二行程機車，二行程機車設籍數由103年4萬3102輛，減少至上個月底（108年6月底）剩餘1萬468輛，汰除率高達百分之75.7。

不過，為鼓勵民眾踴躍檢舉排放異常烏賊車，環保局研訂「宜蘭縣使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，持續獎勵檢舉。

環保局表示，行政院環保署訂定「使用中汽車排放空氣汙染物檢舉及獎勵辦法」已實施多年，但因去年（107年）8月空氣污染防制法修正後，改授權由各縣市主管機關自行訂定，因此，宜蘭縣政府依據空汙法第94條，訂定「宜蘭縣使用中汽車排放空氣汙染物檢舉及獎勵辦法」，並在今天宜蘭縣政府第803次縣務會議審議通過發布實施，持續鼓勵民眾共同為環境保護盡一份心。

環保局表示，民眾只要發現排煙異常機車、汽油車及柴油車均可向環保局檢舉，檢舉人須提供真實姓名、聯絡電話及地址，發現有汙染之虞車輛日起15日內提出檢舉，並提供烏賊車車號、車種、發現時間、地點及有汙染事實之照片或影片，環保局受理後，會先行查證，受理成案的案件將通知被檢舉車輛限期改善，未依規定完成汙染改善者，將依空汙法處罰鍰3千元，而被檢舉車輛經該審核確認，有汙染事實且有通知改善者，檢舉人每案可獲檢舉獎勵金300元。