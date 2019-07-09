蘭技祭出最高年薪300萬再加獎勵金 徵聘餐旅管理系主任

2019-07-09 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



位在宜蘭的蘭陽技術學院今天宣布，因應少子女化的浪潮，108學年度將轉型為餐旅管理專門學校，僅招收餐旅管理系的四技、五專及進修學院的二技，為提升教學品質，砸下重金，徵聘教授等級的餐旅管理系主任，並提供高於教育部規定的保證年薪薪資標準，最高達300萬，另外依該系的辦學績效，學校還將發予獎勵金。

蘭陽技術學院表示， 宜蘭縣是台灣的觀光大縣，縣內美景如畫、美食如林，觀光飯店、特色民宿、觀光工廠蓬勃發展，學生在校即可到星級飯店實習，畢業即就業，是培養餐旅管理系人才的最佳搖籃，在附設進修學院餐旅系的王同學家中本來就經營飯店，想就近研習相關的知識，就選定蘭院的進院餐旅系就讀。

他認為，在蘭陽技術學院可以學到許多實用的技術與知識，來自各方的同學們也都臥龍藏虎，讓他得到很多很好的意見，對於飯店的經營也有很大的幫助。

蘭陽技術學院指出，餐旅管理系是最接地氣的科系，學習歷程著重在相關知識的奠基及實務的操作，有中餐、西餐、烘焙、飲調及餐服等專業教室，以及中餐、西餐、烘焙及麵食的乙、丙級國家技能檢定考場，也是讓餐旅人能夠發揮所長，培訓下一代接班的極佳場域。