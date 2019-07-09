影／宜蘭首辦童玩盃全國跆拳道品勢錦標賽

2019-07-09 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府今天宣布，結合「2019宜蘭國際童玩藝術節」，今年首辦108年國際童玩盃全國跆拳道品勢錦標賽，將有選手及家長1千人次參加，預計7月13日在宜蘭縣立體育館開踢。

宜蘭縣政府表示，向來積極鼓勵推廣全民運動不遺餘力，特別媒合各界資源，舉辦國際童玩盃全國跆拳道品勢錦標賽，希望未來能讓宜蘭運動好手都有自己可以表現的舞台、增進更多比賽經驗，也讓來自全國各地的運動選手能互相交流技術。

同時，為鼓勵提升宜蘭運動風氣以及地方觀光活動外，邀請選手們與家長一起參加「2019宜蘭國際童玩藝術節」，使選手們能在學習跆拳道的技能同時，可以遊覽宜蘭山水美景且增進親子交流。

縣府表示，跆拳道品勢錦標賽事由宜蘭縣體育會跆拳道委員會主辦，宜蘭市體育會跆拳道委員會承辦，宜蘭縣政府教育處、宜蘭縣政府文化局、縣議員黄定和辦公室及宜蘭市民代表連聖懷服務處共同協辦，邀請縣議員黄定和擔任大會會長，選手及家長預計1000人次參加，分5個品勢場地辦理，從民間道館，到幼兒園、各個國中小校隊以及高中，都有派出代表選手一同較勁。

縣長林姿妙表示，賽事與童玩節結合，更擴大結合縣內賞鯨業者及餐飲業者，並整合宜蘭的運動產業與觀光產業，發揮宜蘭以觀光立縣的特色。