女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」引爆族人怒火

2019-07-09 15:02 聯合新聞網 綜合報導



一名女導遊日前帶團參訪台東縣金峰鄉嘉蘭村天空步道時，開玩笑戲稱嘉蘭村是「失落的部落」，還說以前「番仔」不是住在這裡，嘲諷影片在網路上曝光後，引發當地原住民們相當不滿，後來旅遊業者也強調會再偕同導遊至嘉蘭村向族人道歉。

有網友在嘉蘭村村辦公室臉書社團中po出這段影片，女導遊在介紹導覽時，脫口而出「番仔」，一旁有其他遊客糾正她，只見女導遊仍舊接著說「不要口裡尊重，心裡挖一個洞，番仔就番仔，還叫那麼好聽，叫原住民。」

之後她愈說愈起勁，還舉例了許多原住民及漢人的用語，比方辣椒的台語「番仔椒」、玉米的台語為「番麥」。有網友實在看不下去，轉傳這則影片，並表示「遊客聽了很好笑、我們聽了很難過，有必要為了賺錢消遣我們嘉蘭村嗎？」

原住民網友氣炸 「聽了真的很刺耳」

該網友說「我們原住民為了（番仔）這個名詞努力了很多年就是要讓漢人瞭解我們原住民瞭解部落的文化與傳統並尊重我們，我們是原住民不是（番仔），我們的家叫嘉蘭部落、不是失落的部落。」

他難過表示，自己的族人們歷經了海棠颱風、賀伯颱風都可以忍住，努力把嘉蘭村變得更加漂亮美麗也讓大家更團結，但「番仔」字眼這句話對他們而言是諷刺、嘲笑、歧視、不尊重原住民。

他很感謝女導遊來部落，但是「她不尊重自己、不尊重原住民更不尊重部落，我們為什麼要尊重她？」還有網友認為，雖然部落需要經濟，但並不表示不需要被尊重，在原民部落一聲聲的「番仔」聽了真的很刺耳。

底下更有其他網友留言說，要到部落或任何地方都要先做好功課，說的每一句話都很重要，也要很小心，不然講的很開心，但開心的背後可能很多人會很傷心，顧客除了聽妳講得五花八門，但也請把專業品質弄好。