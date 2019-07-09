親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本漢生病家屬賠償！安倍政府國賠4億不上訴

立委辦投票「贊不贊成郭台銘在專機漆上國旗？」9成網友一面倒

門諾希望種子計畫 弱勢學生工讀一個月薪水36K

2019-07-09 14:35聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮門諾社會福利基金會與台電合作，舉辦「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會...
花蓮門諾社會福利基金會與台電合作，舉辦「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會，今年共錄取22位。記者王思慧／攝影
分享
花蓮門諾社會福利基金會與台電合作，舉辦「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會，已邁入第15屆。今年共錄取22位，將在醫療院所、護理之家等工讀，時薪150元，只要做滿一個多月，薪水就有3萬6千元，讓學生們得以分擔家庭經濟。

門諾基金會表示，本屆報名計畫的人數高達106位，中、低收入戶和原住民優先錄取，一共錄取22位，女生16位、男生6位；原住民生一共錄取20位，族別以太魯閣族人數最多有11位，阿美族6位、布農族2位和賽德克族1位學生；就讀當地大專院校有10位，其他縣市則有12位。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，今年錄取的22名學生，所讀的科系包含護理、社工、長照／高齡健康服務、醫務管理、特教、傳播等領域，依照專長分配到能發揮的工作單位，17位在美崙總院、2位在壽豐分院、2位在長照部、門諾社福基金會則有2位。

工讀期間安排32小時社會服務工作，安排青年學子前往壽豐護理之家、分院日間照護病房、總院志工課及醫業部、門諾基金會的長照工作站及交通中心等單位服務，讓學生學習關懷老人、照顧弱勢族群。

趙福厚指出，工讀期間7月4日至8月14日期間，每一小時的工讀薪資150元，學生們若全程參與薪水36000元，較去年33600元增加。感謝台電長期的支持與贊助，讓學生們收穫滿滿。

門諾與台電自2005年以來，持續攜手合作辦理希望種子計畫，今年進行到第15年，過去14年共有228位學生、330人次參與本計畫，累計15年來台電公司補助金額高達1419萬元。希望種子學生畢業後，曾在門諾機構服務共計28位，目前仍有10位在門諾醫院、壽豐分院和基金會等單位服務，主要為護理和醫事背景居多。

花蓮門諾社會福利基金會「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會，今天揭業式學生...
花蓮門諾社會福利基金會「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會，今天揭業式學生們歌唱表演。王思慧／攝影
分享

台電長照
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

仿史前獨木舟橫渡黑潮 5人划2天抵沖繩

2019-07-09 14:19

暑假溫泉季 知本5家溫泉飯店可輪流免費泡湯1天

2019-07-09 14:05

山難搜救熱區 瑞芳半屏瀑布再傳傷者

2019-07-09 00:07

陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18

發酵雞糞一把抓 東縣長讚無臭味

2019-07-08 23:07

蕭美琴推動海洋資源博物館 中山大學得標規畫

2019-07-08 17:34

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

半年3千張超速罰單罰不怕！彰化139線擬祭出區間測速

2019-07-09 12:14

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-09 10:46

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」引爆族人怒火

2019-07-09 15:02

除雜草竟在路樹根部鋪柏油 網友：哪個天才？

2019-07-09 12:34

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

中横封53天搶修明通車 工程人員涉險找路

2019-07-09 11:44

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

影／台中某公車司機開車好殺 闖紅燈全都錄

2019-07-09 14:03

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

洪慈庸質疑中市賣地炒房 吳皇昇：曾參也能殺人

2019-07-09 11:49

新北稽查公車上下車刷卡溢扣 最高可罰9萬

2019-07-09 12:10

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

國民黨初選民調開始 高市政界挺韓、挺郭 各自出招

2019-07-09 12:20

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

「地獄級」投49線 遊客心驚驚

2019-07-08 23:07

鬼門關前拉回 竹市OHCA患者救活、康復率創新高

2019-07-09 12:11

再創天梯榮景 投縣擬建地面纜車

2019-07-08 23:18

新北市府幫東來大廈住戶解決問題 同意都更過門檻

2019-07-09 00:07

夏令營放生鳥爭議！義德寺稱每天誦經回向 縣府將約談

2019-07-09 10:53

海霸王等點交 不接管君鴻住宿券、餐券

2019-07-09 00:05

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21

陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18

全國首創預抽、提早啟抽 蘆洲大排整治一期完成

2019-07-09 12:22

熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52

美國GCTC逾120城市參加 台灣規模歷年最大鄭文燦任團長

2019-07-08 16:00

台南擬設農業循環利用中心 民眾信心不足衍生絆腳石

2019-07-08 21:56

質疑中市賣地炒房 立委遭酸回

2019-07-08 23:35

考量健康及環保 澎湖老人餐食打算改用不鏽鋼餐具

2019-07-08 20:09

雲林垃圾山惡臭壟罩 居民苦不堪言揚言抗爭

2019-07-09 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top