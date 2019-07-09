門諾希望種子計畫 弱勢學生工讀一個月薪水36K

2019-07-09 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮門諾社會福利基金會與台電合作，舉辦「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會，今年共錄取22位。記者王思慧／攝影 分享 facebook 花蓮門諾社會福利基金會與台電合作，舉辦「希望種子計畫」，提供弱勢學生暑期工讀機會，已邁入第15屆。今年共錄取22位，將在醫療院所、護理之家等工讀，時薪150元，只要做滿一個多月，薪水就有3萬6千元，讓學生們得以分擔家庭經濟。

門諾基金會表示，本屆報名計畫的人數高達106位，中、低收入戶和原住民優先錄取，一共錄取22位，女生16位、男生6位；原住民生一共錄取20位，族別以太魯閣族人數最多有11位，阿美族6位、布農族2位和賽德克族1位學生；就讀當地大專院校有10位，其他縣市則有12位。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，今年錄取的22名學生，所讀的科系包含護理、社工、長照／高齡健康服務、醫務管理、特教、傳播等領域，依照專長分配到能發揮的工作單位，17位在美崙總院、2位在壽豐分院、2位在長照部、門諾社福基金會則有2位。

工讀期間安排32小時社會服務工作，安排青年學子前往壽豐護理之家、分院日間照護病房、總院志工課及醫業部、門諾基金會的長照工作站及交通中心等單位服務，讓學生學習關懷老人、照顧弱勢族群。

趙福厚指出，工讀期間7月4日至8月14日期間，每一小時的工讀薪資150元，學生們若全程參與薪水36000元，較去年33600元增加。感謝台電長期的支持與贊助，讓學生們收穫滿滿。