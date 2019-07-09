2020查賄起跑 基市反賄宣導品是口罩、抹布和扇子
基隆地檢署今早舉行2020總統、副總統大選及立委選舉，「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，基檢檢察長柯麗鈴說，2020大選查賄工作重點除了賭盤等傳統賄選樣態，還有如何打擊假訊息及查察境外資金介入，這些新興模式也是重點。
基檢指出，第15任總統、副總統及第10屆立委選舉明年1月11日投票，為保持乾淨選風，確保選舉順利完成，「查察賄選及暴力執行小組」今日揭牌，宣示各項查賄部署及行動正式展開。
柯麗鈴說，鼓勵檢舉賄選要點規定，向檢、調、司法警察機關檢舉因而查獲總統、副總統候選人賄選者，給與1500萬元檢舉獎金，查獲立法委員候選人賄選給與1000萬元獎金。
地檢署今年製作的反賄宣導品是口罩、抹布和扇子，分送民眾協助乾淨選風。口罩代表「檢舉賄選，我來罩你」，抹布代表「乾淨選舉，賢人出頭」，扇子上面印有選舉口訣及抓賄技巧，代表「搧來千萬，走路有風」。
基檢轄區查賄相關單位都出席揭牌儀式，包括檢察長柯麗鈴，主任檢察官侯靜雯、基市警察局長詹永茂、基市調查站主任何中明、新北市調查處犯罪調查科長徐富德、北部地區機動工作站主任司德釗、坤航業調查處基隆站副主任盧錦松、新北市警局刑大副大隊長張俊明、基隆市政府政風處長簡正坤。
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