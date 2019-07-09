2020查賄起跑 基市反賄宣導品是口罩、抹布和扇子

2019-07-09 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆地檢署今早舉行2020總統、副總統大選及立委選舉，「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，基檢檢察長柯麗鈴說，2020大選查賄工作重點除了賭盤等傳統賄選樣態，還有如何打擊假訊息及查察境外資金介入，這些新興模式也是重點。

基檢指出，第15任總統、副總統及第10屆立委選舉明年1月11日投票，為保持乾淨選風，確保選舉順利完成，「查察賄選及暴力執行小組」今日揭牌，宣示各項查賄部署及行動正式展開。

柯麗鈴說，鼓勵檢舉賄選要點規定，向檢、調、司法警察機關檢舉因而查獲總統、副總統候選人賄選者，給與1500萬元檢舉獎金，查獲立法委員候選人賄選給與1000萬元獎金。

地檢署今年製作的反賄宣導品是口罩、抹布和扇子，分送民眾協助乾淨選風。口罩代表「檢舉賄選，我來罩你」，抹布代表「乾淨選舉，賢人出頭」，扇子上面印有選舉口訣及抓賄技巧，代表「搧來千萬，走路有風」。