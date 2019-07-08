陸橋封 東大門夜市後端生意冷清

2019-07-08 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮報導



東大門夜市後半端因為火災燒毀處被遮住，攤商嘆都沒遊客進來。 記者王思慧／攝影 分享 facebook 花蓮東大門夜市上月初發生火災，造成37攤全燒毀，其餘沒有被波及的攤商，由於中間陸橋封了，許多遊客不知道封橋後半端還有攤商做生意，業績一落千丈，攤商大嘆「一個夜市兩樣情」。花蓮縣政府表示，已在夜市後半端規畫遊覽車下車點，未來也會做動線指引，請攤商們共體時艱。

東大門夜市6月3日發生火災後，縣府圍起燒毀處，致使後方的自強夜市被分隔兩處。後段攤商（代天府端）雖然沒有被火災波及，但中間原民舞台廣場的陸橋及通道封閉，很多遊客誤以為「橋另一邊沒攤位」。 自強夜市火災受災戶臨時攤位就設在馬路旁。 記者王思慧／攝影 分享 facebook

一名攤商說，雖然自家攤位沒有被火災波及，但生意大受影響，連暑假旺季都冷清許多，「只剩下三成業績」；甚至有攤商無奈，遊客繞了一大圈才走到這，還說「那邊人多好擠喔，還是你們這邊清幽」，也只能苦笑。

遊客說，因東大門夜市火災，以為後面攤商都燒掉，又看到路口被圍起來，所以未再往前走。

縣府觀光處長唐玉書表示，有在夜市後半端設置遊覽車下車處，請在地旅行業者盡量在此處讓遊客上下車，接下來會依照動線設置指標，盡力協助攤商。 自強夜市火災24攤受災戶設在馬路旁，卻位處較偏僻。 記者王思慧／攝影 分享 facebook

鑑定報告建議東大門夜市起火處中間的舞台及陸橋，都要拆除，但何時能完全恢復原貌，沒有時間表。為因應夏戀嘉年華活動，現在有24攤受災攤販向市公所申請路權，由縣府搭設臨時攤棚在重慶路上，自強夜市南端的攤販們希望大家幫忙宣傳後半端還可以消費。