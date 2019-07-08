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杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00聯合報 記者王昭月╱即時報導

自創「杜氏刀法」的義大醫院院長杜元坤，是國際神經顯微重建手術權威，近年更幫許多癱瘓病人重新站起，但從醫以來他卻被冠上「紅包醫師」封號，連義联集團創辦人林義守都拿他沒輒，原來他不是收人紅包，而是給病人紅包，見不得病人痛苦的他告訴「老闆」林義守，我不能讓你賺錢，但卻為你買了「義」！

杜元坤由骨科專科起家，專醫疑難雜症，病人眾多，一天看診近300人，每月開刀數百檯，他勤於鑽研的神經顯微重建手術救人無數，近年更挑戰治療癱瘓，讓原本宣告殘癱的病人重新站起，瘋狂行徑被戲稱是「瘋子醫生」。

「我的個性不服輸」杜元坤說，幼稚園他學柔道，看到小女生被欺侮就挺身而出，小學帶頭翹課，見同學落水，不會游泳的他也跳下去救人，被誤當為英勇學生，讓母親哭罵生個傻兒子。

進社會後想做的事總是奮不顧身，他往高難度的顯微外科發展，從大血管鍛練到能接合精細的神經，30年前，臂神經叢成功接合機率僅10％，不服輸的他開發繞道手術，「國際上神經繞道手術經歷12次革命，8次是我的杜氏刀法開啟的」。

杜元坤說，他無法看人受苦而無動於衷，還沒有健保的年代，他照顧一名差點截肢的病患，不只付醫藥費，還給對方5萬元創業金，而當時手實習醫師的他月薪僅2000元，錢是他向母親借給病人的。

另次治療1名被車子輾過的小孩，也幫這個窮孩子付掉醫藥費，有次治療一個臂神經叢損傷的窮家小女孩，術後第2天還包個紅包給她買營養品，女孩母親感激地說，「好像認識杜院長後，什麼好事都發生了」。

近來杜元坤因派救車分赴宜蘭及花蓮接兩名沒錢回診的癱瘓小孩，「老闆」林義守怕他開了前例無法收拾，但他告訴林，我幫助這些經濟困難的病患，不是在幫你賺錢，是在幫你買「義」，堅定的意志力最後博得林的認同。

義大醫院院長杜元坤心地柔軟，他自認世界上最快樂的工作就是醫療，看到病人能揮別痛苦...
義大醫院院長杜元坤心地柔軟，他自認世界上最快樂的工作就是醫療，看到病人能揮別痛苦，展露笑顏，一切都值得。圖 ／義大醫院提供
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義大醫院院長杜元坤是國際神經顯微重建手術權威，見到家境弱勢病患，曾自掏腰包幫忙付...
義大醫院院長杜元坤是國際神經顯微重建手術權威，見到家境弱勢病患，曾自掏腰包幫忙付醫療費或送上紅包供賣營養品，讓許多病患感懷在心。圖 ／義大醫院提供
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傷及胸椎，雙腳無法行走的林高毅（中），接受義大醫院院長杜元坤（左三）手術後，能站...
傷及胸椎，雙腳無法行走的林高毅（中），接受義大醫院院長杜元坤（左三）手術後，能站立並小步亍行走，重拾希望。圖／本報資料照片
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手術紅包醫師
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