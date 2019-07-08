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蕭美琴推動海洋資源博物館 中山大學得標規畫

2019-07-08 17:34聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮縣鄰近太平洋，擁有豐富的海洋資源，立法委員蕭美琴爭取在花蓮設置國家級的海洋資源博物館，深度融入地方海洋文化，以生態博物館為核心概念，由國立中山大學團隊進行前期規畫。今日海洋委員會國家海洋研究院與中山大學抵達花蓮，與在地海洋相關機構座談，將地方意見納入整體規畫中。

蕭美琴指出，海洋產業廊帶計畫已獲行政院與國發會支持，現由海委會主責，積極籌畫海洋資源博物館，博物館的前期規劃專案由中央大學在上月得標，預計今年底將完成初步規畫。

蕭美琴說，台灣做為海洋國家，應讓民眾認識海洋，包含生態、保育、海洋深層水、生技產業等等面向。蕭美琴表示，海洋資源博物館往北有風景區、定置魚場、海洋深層水產業，往南則是港區，有賞鯨和藍色公路等特色；希望規畫博物館的時候，也能納入在地產業的不同面向，透過廊帶發展帶動產業亮點。

蕭美琴也指出，地方對博物館有共識不展出活體生物，對此她特別肯定團隊規畫運用AR、VR等互動式科技，讓訪客對海洋世界更能身歷其境，並期待透過海洋資源博物館，作為民眾認識海洋的起點。

中山大學海洋環境及工程學系副教授、同時是該案負責人陸曉筠表示，海洋博物館以「生態博物館」為核心概念，強調人和環境的關聯，讓當地社區居民參與其中，凝聚在地認同，同時追求永續發展。海洋資源博物館計畫於台肥花蓮深層海水園區南側，新設一座低高度的建築物，襯托當地自然海景，並以博物館為核心，串連北起七星潭、南至花蓮賞鯨碼頭，將整體地理區域規畫為花蓮海洋資源產業廊道。

立委蕭美琴（後排左四）推動在花蓮設置海洋資源博物館，由中山大學得標規畫。圖／立委...
立委蕭美琴（後排左四）推動在花蓮設置海洋資源博物館，由中山大學得標規畫。圖／立委蕭美琴服務處提供
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