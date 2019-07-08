蕭美琴推動海洋資源博物館 中山大學得標規畫

2019-07-08 16:44 中央社 花蓮縣8日電



民進黨籍立委蕭美琴爭取在花蓮設置國家級海洋資源博物館，目前由中山大學團隊進行前期規畫，海洋委員會國家海洋研究院與中山大學今天與花蓮相關機構座談，將地方意見納入規畫中。

花蓮是臨海城市，去年海洋委員會成立時，蕭美琴提出以國家級海洋資源博物館為中心，發展花蓮海洋產業廊帶的構想，獲中央政府支持。行政院選定台肥花蓮海洋深層水園區，做為國立海洋資源博物館預定地，預計年底前完成研究計畫，民國110年元月動工興建。

蕭美琴指出，海洋產業廊帶計畫由海委會主責，積極籌畫海洋資源博物館，博物館的前期規畫專案由中山大學在上月得標，預計今年底完成初步規畫。

海洋資源博物館規畫於台肥花蓮深層海水園區南側新設一座低樓層的建築物，襯托自然海景，以博物館為核心，串連七星潭、花蓮賞鯨碼頭，將整體地理區域規畫為花蓮海洋資源產業廊道。

蕭美琴說，台灣是海洋國家，應讓民眾認識海洋，包含生態、保育、海洋深層水、生技產業等面向。希望規畫博物館時也能納入在地產業的不同面向，透過廊帶發展帶動產業亮點。

蕭美琴指出，地方對博物館有共識不展出活體生物，對此她特別肯定團隊規畫運用AR、VR等互動式科技，讓訪客對海洋世界更能身歷其境，並期待透過海洋資源博物館作為民眾認識海洋的起點。

計畫負責人陸曉筠教授表示，海洋博物館以「生態博物館」為核心概念，強調人和環境的關聯，讓當地社區居民參與其中，凝聚在地認同，同時追求永續發展。