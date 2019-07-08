東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮東大門夜市在上月初發生火災37攤全毀，為因應夏戀嘉年華活動，現在有24攤受災攤販向市公所申請路權，由縣府搭設臨時攤棚在重慶路上；其餘自強夜市沒被火災波及的攤商們，由於中間的路橋被封，人潮走不進去，許多遊客不知道封橋後半端，還有攤商在做生意，業績一落千丈，讓攤商嘆「一個夜市兩樣情」。

東大門夜市6月3日發生火災後，因還要重建縣府將燒毀處先圍起來，讓自強夜市被分成兩處。位於火災後段的攤商們（代天府端），雖然攤位沒有被火災波及，但因為中間原民舞台廣場的陸橋及通道封閉，很多遊客及民眾都誤以為「橋另一邊沒攤位」。

據了解，目前鑑定報告出爐，東大門夜市原民一條街與自強一條街中間的舞台及陸橋，都建議要拆除，但何時會完全恢復原貌，則沒有時間表。

一名自強夜市攤商說，縣府其實過去很努力推動東大門夜市，但火災後業績就一落千丈，雖然自家攤位沒有被波及，但生意大受影響，連暑假旺季都冷清許多，「現在只剩下三成業績」。 最近縣府舉辦夏戀嘉年華，根本沒有多少遊客來消費。甚至有攤商透露，遊客繞了一大圈才走到這，還說「那邊人多好擠喔，還是你們這邊清幽」，讓攤商只能苦笑。