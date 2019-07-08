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東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮東大門夜市在上月初發生火災37攤全毀，為因應夏戀嘉年華活動，現在有24攤受災攤販向市公所申請路權，由縣府搭設臨時攤棚在重慶路上；其餘自強夜市沒被火災波及的攤商們，由於中間的路橋被封，人潮走不進去，許多遊客不知道封橋後半端，還有攤商在做生意，業績一落千丈，讓攤商嘆「一個夜市兩樣情」。

東大門夜市6月3日發生火災後，因還要重建縣府將燒毀處先圍起來，讓自強夜市被分成兩處。位於火災後段的攤商們（代天府端），雖然攤位沒有被火災波及，但因為中間原民舞台廣場的陸橋及通道封閉，很多遊客及民眾都誤以為「橋另一邊沒攤位」。

據了解，目前鑑定報告出爐，東大門夜市原民一條街與自強一條街中間的舞台及陸橋，都建議要拆除，但何時會完全恢復原貌，則沒有時間表。

一名自強夜市攤商說，縣府其實過去很努力推動東大門夜市，但火災後業績就一落千丈，雖然自家攤位沒有被波及，但生意大受影響，連暑假旺季都冷清許多，「現在只剩下三成業績」。 最近縣府舉辦夏戀嘉年華，根本沒有多少遊客來消費。甚至有攤商透露，遊客繞了一大圈才走到這，還說「那邊人多好擠喔，還是你們這邊清幽」，讓攤商只能苦笑。

有遊客說，因為東大門夜市火災，以為後面的攤商都燒掉，又看到路口被圍起來，所以就折返，未再前進。東大門夜市榮譽主委林文松說，攤位被燒毀的攤販已在重慶路上設置臨時攤位，自強夜市南端的攤販們也希望民眾廣為宣傳，還有許多老自強夜市的攤商們營業中，歡迎前來消費。

自強夜市火災受災戶攤商常被車輛擋住。圖／報系資料照
自強夜市火災受災戶攤商常被車輛擋住。圖／報系資料照
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自強夜市火災24攤受災戶設在馬路旁，卻位處較偏僻。記者王思慧／攝影
自強夜市火災24攤受災戶設在馬路旁，卻位處較偏僻。記者王思慧／攝影
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東大門夜市後半端因火災被分隔兩處。圖／報系資料照
東大門夜市後半端因火災被分隔兩處。圖／報系資料照
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東大門夜市後半端因為火災燒毀處被遮住，攤商嘆都沒遊客進來。記者王思慧／攝影
東大門夜市後半端因為火災燒毀處被遮住，攤商嘆都沒遊客進來。記者王思慧／攝影
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自強夜市火災受災戶臨時攤位就設在馬路旁。記者王思慧／攝影
自強夜市火災受災戶臨時攤位就設在馬路旁。記者王思慧／攝影
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上月初火災燒毀處被圍起來。記者王思慧／攝影
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夜市火災災後
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