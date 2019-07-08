影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台、日學術界3年前開始合作驗證日本祖先3萬年前來自台灣？前兩年以仿古竹筏挑戰黑潮失敗，今年改以仿古圓（獨）木舟挑戰黑潮，約近昨天下午1點，從台東縣長濱鄉烏石鼻港出發，航向日本與那國島，全程直線距離為205公里，估計將耗時1.8天至2.5天，出發後一路平順，至今早7點已航行100.97公里，目前航程過半且一切平順 。

國立台灣史前博物館表示，昨天晚上日本考古學者海部陽介教授以衛星電話回報：「台灣時間晚上8點左右，現在可以看得到星星了，風也轉弱了，整體正朝著好的方向前進，東北方可以看見天琴座的織女星，也可以看得到木星；划手身體狀況也都沒有問題！」

今天上午9點，隨行戒護工作團隊回報「現在划行的距離已過半了，現在的位置應該是在花蓮水璉東方110至120公里的海面上；今天凌晨3點前後，有一度偏離航向，往東方向變成往北，大約走了4、5公里後，又修正改回往東，可能是看見曙光，方向感又回來了。」

史前館表示，航行全程不使用羅盤、時鐘、智慧型手機等現代化設備，將以星辰、風向等自然元素來決定航向。日籍的原康司、鈴木克章、村松稔、田中道子（女）與台籍宋元楷共5位划手將划完全程，中途不換人休息。

海部陽介以沖繩等地出土許多舊石器時代的石器，因形制與台灣史前石器相同，他大膽推測日本人祖先，約3萬年前從台灣順著黑潮來到沖繩，再擴散到日本各地，並提出「跨越黑潮─復現三萬年前的航海實驗四年計畫」，獲得日本國立科學博物館支持。台灣史前館從計畫第二加入，而今年4月24日甫成立的台灣國家海洋研究院，也在5月加入研究計畫。