開幕水陸空匯演精彩？ 催生童玩節的秘克寧神父這麼說

2019-07-07 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩節在20幾年前，由前縣長游錫堃與秘克寧神父一手催生，今年首度改以水陸空聯合匯演的方式呈現開幕儀式，秘克寧以貴賓身分，受邀全程欣賞，最後給的評語是這樣「很好」。

義大利籍秘克寧神父創辦蘭陽舞蹈團，這支舞團曾在教宗前獻演，早年縣府邀請各國到童玩節的民俗表演團隊，大多透過秘克寧神父穿針引線，他更是一手催生童玩節最具指標性的人物。

以前的童玩節開幕大多在親水公園入園處的紅磚廣場與表演舞台，今年是第20屆童玩節，主辦單位為了威尼斯的水上開幕秀，首度把開幕活動移師到艇庫的船舶水域，結合水域及陸上表演，還設計夢想彩蝶飛上天，形成水陸空匯演的場面磅礡。

義大利科羅娜劇院表演團體是前年威尼斯狂歡節的開幕團體之一，舞者搭船在水上演出，配合音樂及聲光倒影，營造浪漫氛圍。但這次為了開幕式，討論決定加入台灣在地藝想台灣劇團、愛舞民族舞蹈團，擴大成水陸空大匯演。

義大利科羅娜劇院的高蹺彩蝶在縣長林姿妙致詞後，舞進開幕式主場地，揮舞著巨大白翅引領大家逐夢，接著由縣長把象徵童玩「蛻變」的夢想鑰匙交給另一隻飛天彩蝶，彩蝶由船隻及繩索牽引，緩緩飛向水域的上空，夢想起飛成真， 掀起整個開幕秀高潮，接著才是科羅娜成員擔綱約半小時的水上秀。