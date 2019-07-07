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二湖鳳梨風味獨特不咬嘴 網友提醒吃完記得要喝水

2019-07-07 21:07聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨栽培區礫砂土壤、三面環山，獨特環境氣候栽種的鳳梨，甜度高、果肉纖細，保有果香風味。鄉公所今天舉辦鳳梨文化節，大方提供鳳梨讓民眾免費品嘗，甜滋滋的果肉讓人忍不住一口接一口，流下鮮甜汁液仍欲罷不能，網友見狀提醒：「麻煩，請記得要喝水」。

員山鄉二湖鳳梨是台灣北部唯一鳳梨產區，栽種「台農3號開英種」，百餘年來傳統品種，幾乎未曾與其它品種交配。湖西村長張明昌說，二湖鳳梨的特色是個頭小、沒冠芽，中間鳳梨心小，栽種過程不放生長激素，肉質細緻，有股獨特的香氣，平均甜度13到14度。

懂鳳梨的饕客常指定要買二湖鳳梨，主要是香甜，口感佳「不咬嘴」，鮮食最好，也有人用來烹煮鳳梨苦瓜雞。員山鄉公所及雙湖社區發展協會等單位今天在慈元寺廣場舉辦「二湖鳳梨文化節」，提供鳳梨品嘗，還有風味餐饗宴、鳳梨豆腐乳DIY等。

民眾免費品嘗鳳梨時一口接一口，流下滴滴鮮甜汁液，開心照片PO上網，網友笑說，「好像很甜」、「不必吃，光看這顏色與果肉，肯定是甜」，還有人提醒「吃完記得要喝口水」。

鄉長張宜樺表示，二湖鳳梨區只有32戶農友，栽種面積約25公頃，目前上品每台斤約35元，產量有限，要買要快。

宜蘭二湖鳳梨鮮甜且果肉細緻，不咬嘴，讓人忍不住一口接一口。 圖/員山鄉公所提供
宜蘭二湖鳳梨鮮甜且果肉細緻，不咬嘴，讓人忍不住一口接一口。 圖/員山鄉公所提供
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宜蘭二湖鳳梨的果肉細緻，鮮甜好吃。圖/員山鄉公所提供
宜蘭二湖鳳梨的果肉細緻，鮮甜好吃。圖/員山鄉公所提供
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宜蘭二湖鳳梨鮮甜且果肉細緻，不咬嘴，讓人忍不住一口接一口。 圖/員山鄉公所提供
宜蘭二湖鳳梨鮮甜且果肉細緻，不咬嘴，讓人忍不住一口接一口。 圖/員山鄉公所提供
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