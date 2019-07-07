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古蹟海門天險砲台解說有誤？ 文化局：我們講的是歷史

2019-07-07 21:06聯合報 記者吳淑君╱即時報導

國定古蹟基隆海門天險砲台，就是二沙灣砲台嗎？臉書清法戰爭研討會版主江煜勳指出，清法戰爭以前的二沙灣砲台是在海邊，清法戰爭後，劉銘傳才在中正公園山上建了海門天險砲台，兩者不一樣，要說海門天險是1840年中英鴉片戰爭時，由台灣兵備道姚瑩及台灣鎮總兵達洪阿所建，則是大錯特錯。

中正公園上方的海門天險解說牌，介紹二沙灣砲台最初建於1840年中英鴉片戰爭期間，由台灣兵備道姚瑩及台灣鎮總兵達洪阿所建，中法戰爭後基隆多數砲台遭清軍所毀，待1885年再由劉銘傳派軍重建，二沙灣砲灣台居高臨下，港口情勢一覽無遺。

臉書清法戰爭研討會版主江煜勳指出，清法戰爭以前的二沙灣砲台是在海邊，並不是在山上，原來的二沙灣砲台經歷過鴉片戰爭，將英軍的納爾不達號轟擊，結果納爾不達號在逃離時觸礁撞毀，1884年8月5日法軍砲轟基隆的砲台，二沙灣砲台被法軍Villars艦轟毀。

清法戰爭後，劉銘傳才在中正公園山上建了海門天險砲台。他小時候在基隆，就曾聽說過，當初在建海門天險砲台時，有一些石材是拆自大沙灣砲台。江煜勳指出，要說海門天險是1840年中英鴉片戰爭時，由台灣兵備道姚瑩及台灣鎮總兵達洪阿所建，則是大錯特錯。

文化局表示，二沙灣砲台的歷史要回溯到1840年清英鴉片戰爭期間，那時候很多人就覺得建在海濱的砲台不行，請命搬到山上，找更好的位置做海防，直到台灣巡撫劉銘傳向清朝爭取經費才成，不少人研究調查，會稱山上的是新二沙灣砲台，海門天險解說牌講的是歷史，從二沙灣砲台山下移到山上的這段歷史，兩者關聯性很強。

1885年由劉銘傳派軍興建的二沙灣砲台，居高臨下，港口情勢一覽無遺。記者吳淑君／...
1885年由劉銘傳派軍興建的二沙灣砲台，居高臨下，港口情勢一覽無遺。記者吳淑君／攝影
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江煜勳認為國定古蹟海門天險砲台解說有誤。圖／江煜勳提供
江煜勳認為國定古蹟海門天險砲台解說有誤。圖／江煜勳提供
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1885年由劉銘傳派軍興建的二沙灣砲台，居高臨下，港口情勢一覽無遺。記者吳淑君／...
1885年由劉銘傳派軍興建的二沙灣砲台，居高臨下，港口情勢一覽無遺。記者吳淑君／攝影
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1885年由劉銘傳派軍興建的二沙灣砲台，居高臨下，港口情勢一覽無遺。記者吳淑君／...
1885年由劉銘傳派軍興建的二沙灣砲台，居高臨下，港口情勢一覽無遺。記者吳淑君／攝影
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戰爭基隆國定古蹟
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