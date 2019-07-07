古蹟海門天險砲台解說有誤？ 文化局：我們講的是歷史

2019-07-07 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



國定古蹟基隆海門天險砲台，就是二沙灣砲台嗎？臉書清法戰爭研討會版主江煜勳指出，清法戰爭以前的二沙灣砲台是在海邊，清法戰爭後，劉銘傳才在中正公園山上建了海門天險砲台，兩者不一樣，要說海門天險是1840年中英鴉片戰爭時，由台灣兵備道姚瑩及台灣鎮總兵達洪阿所建，則是大錯特錯。

中正公園上方的海門天險解說牌，介紹二沙灣砲台最初建於1840年中英鴉片戰爭期間，由台灣兵備道姚瑩及台灣鎮總兵達洪阿所建，中法戰爭後基隆多數砲台遭清軍所毀，待1885年再由劉銘傳派軍重建，二沙灣砲灣台居高臨下，港口情勢一覽無遺。

臉書清法戰爭研討會版主江煜勳指出，清法戰爭以前的二沙灣砲台是在海邊，並不是在山上，原來的二沙灣砲台經歷過鴉片戰爭，將英軍的納爾不達號轟擊，結果納爾不達號在逃離時觸礁撞毀，1884年8月5日法軍砲轟基隆的砲台，二沙灣砲台被法軍Villars艦轟毀。

清法戰爭後，劉銘傳才在中正公園山上建了海門天險砲台。他小時候在基隆，就曾聽說過，當初在建海門天險砲台時，有一些石材是拆自大沙灣砲台。江煜勳指出，要說海門天險是1840年中英鴉片戰爭時，由台灣兵備道姚瑩及台灣鎮總兵達洪阿所建，則是大錯特錯。