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夜市年產600萬個塑膠垃圾 花蓮宜昌國小生推無塑夜市

2019-07-07 19:40聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

宜昌國小資優資源班師生長期關注花蓮環境議題，近期聚焦東大門夜市，希望夜市能從塑膠製品的使用熱點轉型成無塑夜市。學生組成研究小組今日拜訪花蓮縣議員楊華美，分享他們過去在環保議題上累積的調查和努力，指出一年夜市產生600萬個塑膠垃圾，希望縣議員幫忙推動無塑夜市。

宜昌國小資優資源班師生從四年前開始關注海洋垃圾問題，實際參與淨灘、淨溪活動，發現海洋垃圾中比例最高的為塑膠製品，其中又以「飲食垃圾」最多，於是主張「源頭減量」是處理垃圾問題的關鍵。學生除改變自己及家人的日常生活習慣，隨身攜帶環保餐具餐碗杯外，連家長上市場購買肉類製品時都自備盒子。

學生們注意到夜市大量使用一次性塑膠餐具的嚴重性，他們表示，花蓮指標性的東大門夜市，2018年約有130萬名遊客，以平均每人使用3至5個一次性塑膠製品來換算，一年將產生400萬到600萬個塑膠垃圾。因此，學生們認為好山好水的花蓮在大力推動觀光的同時，要同步推動減少一次性塑膠製品的使用，才能讓花蓮有好風景。

宜昌國小學生團隊針對東大門夜市的遊客進行問卷調查，數據顯示，民眾對於一次性塑膠製品高度倚賴，並不會重複利用，但是民眾對於夜市轉型成無塑的支持度高達九成。同時，學生們也觀察到攤商對於自備容器的顧客非常友善，不過，夜市需增添洗滌設備，讓大家更願意攜帶環保餐具。

學生們邀請花蓮縣議員楊華美，希望能成為無塑夜市的推動夥伴。楊華美表示，除了請公部門提出環境友善的觀光政策和無塑的具體作為，也認同研究小組的「源頭減量」的方向，尤其追根究底垃圾的氾濫涉及社會的發展與人的習慣問題，要扭轉非常不容易，願意一起努力，讓東大門成為無塑夜市。

宜昌國小師生拜訪花蓮縣議員楊華美（右三），希望推動無塑夜市。圖／花蓮縣議員楊華美...
宜昌國小師生拜訪花蓮縣議員楊華美（右三），希望推動無塑夜市。圖／花蓮縣議員楊華美服務處提供
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花蓮縣議員楊華美認同學生的理念。圖／花蓮縣議員楊華美服務處提供
花蓮縣議員楊華美認同學生的理念。圖／花蓮縣議員楊華美服務處提供
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夜市海洋垃圾餐具
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