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花蓮林管處邀親子手作 將原木時鐘、掛鉤帶回家

2019-07-07 18:16聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮林區管理處池南森林遊樂區將於7月13至14日，推出CP值高適合親子共玩的「木之森手作體驗活動」，活動所使用的材料挑選台灣特有的台灣杉製作「台灣黑熊木製掛勾」及「種子原木時鐘」，不但在製作過程可促進親子情感交流，激發獨特創作力外，作品實用性高，可增添家中擺設趣味。

花蓮林管處指出，木材獨特的紋理、氣味及觸感一直以來為民眾所喜愛，因此於暑假期間特別在池南森林遊樂區推出「木之森手作體驗活動」，除鼓勵民眾走入森林外，更能透過活動了解使用國產木材是節能減碳、有助於保護環境，並減緩全球氣候變遷的「綠色消費」。

花蓮林管處表示，今年暑假期間推出買一送一優惠券，廣受民眾好評，花蓮鄉親帶著親朋好友至池南森林遊樂區觀光，不但省荷包、玩得開心，接近山林更為健康加分。提醒民眾想要享有「門票買一送一」、「每日限量DIY瓢蟲50元」及「種子文創商品8折」的好康優惠，記得在8月11日前至花蓮各鄉鎮公所、圖書館、花蓮火車站、東部海岸國家風景區管理處遊客中心、花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭管理站，及花蓮各大旅宿業等多達97處地方就可領取。

「木之森手作體驗活動」2場次僅限15名，報名費用及相關注意事項，請參考「花蓮池南國家森林遊樂區-旅行遊憩地點」FB粉絲專頁，或活動網頁查詢

「木之森手作體驗活動」過程可促進親子情感交流，激發民眾獨特創作力。圖／花蓮林管處...
「木之森手作體驗活動」過程可促進親子情感交流，激發民眾獨特創作力。圖／花蓮林管處提供
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手作彩繪台灣黑熊木製掛勾，造型可愛。圖／花蓮林管處提供
手作彩繪台灣黑熊木製掛勾，造型可愛。圖／花蓮林管處提供
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「木之森手作體驗活動」可手作種子原木時鐘。圖／花蓮林管處提供
「木之森手作體驗活動」可手作種子原木時鐘。圖／花蓮林管處提供
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森林遊樂區國家風景區親子
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