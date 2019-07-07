影／仿史前獨木舟航向沖繩 今午從台東烏石鼻港出發

2019-07-07 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台、日學術界3年前開始合作驗證日本祖先3萬年前來自台灣？前2年以仿古竹筏挑戰海上遷徙路線失敗，今年改以仿古獨木舟挑戰黑潮，計畫從台東縣長濱鄉烏石鼻港出發，航向與那國島，研究團隊今天下午一點左右在長濱鄉烏石鼻出發。

台灣國立史前博物館表示，從烏石鼻出發，到日本沖繩縣與那國島的久部良港，直線距離為205公里，估計將耗時1.8天至2.5天。

這項由日本國立科學博物館推動為期4年的研究計畫，日本考古人類學者海部陽介是計畫主持人，台灣史前館3年前才與日本國立科學博物館展開合作，不過台日合作前兩年採用仿古竹筏都失敗，今年改採獨木舟橫渡太平洋。

史前館表示，海部陽介以沖繩等地區出土許多史前舊石器時代的石器，形制與台灣出土的史前石器相同，他大膽推測日本人的祖先，約3萬年前從台灣順著黑潮來到沖繩，再逐漸擴散到全日本各地。

為驗證想法及找出史前人從台灣經海上遷徏到沖繩的可能路線，海部陽介提出「跨越黑潮─復現3萬年前的航海實驗計畫」，第一年在日本舉行，第二年起與台灣史前館合作，活動也移到台東舉辦，2017年、2018年兩度由阿美族竹筏工藝家賴進龍製作仿古竹筏，挑戰黑潮都失敗。