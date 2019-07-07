每期漏掉10座游泳池水量 立委蔡適應為社區奔走尋解方

2019-07-07 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市中山區復興路201巷美之國社區，自來水管線老舊漏水、年久失修，每期二個月漏掉的水高達25500度，美之國社區494戶，每期要多分擔52度約600多元，立委蔡適應今天邀水公司辦說明會，他允諾會持續督促行政院早日通過專案經費，讓中央地方攜手解決高地社區供水問題。

蔡適應指出，美之國社區於民國88年建成，至今已有20年，根據台灣自來水公司檢測，每日漏水度數約有425度、每期二個月高達25500度，換算下來，以世大運游泳池標準的2500頓，約漏掉10座游泳池，很驚人。

他今天和市議員張秉鈞，邀水公司第一區管理處、基隆市政府工務處、中山區公所，到美之國社區辦理說明會。

水公司指出目前所研擬之方案，包含，100公厘DIP管線1740公尺，以及及200公厘DIP管線1060公尺的汰換，機電設施、監控設施、配水池位置、道路修復等規劃，總工程經費初估約2440萬元。

政府補助70%、用戶負擔30%，未來由自來水公司代管，代管費用每度4.9元、隨水費徵收；目前該方案尚在行政院核定中。

市議員張秉鈞表示，美之國社區漏水的問題，在這幾年來常常不定期發生，影響路基、房屋地基，還有路面的破損，高地供水問題是需要正視的，必須聯合中央、地方政府一起來徹底解決。