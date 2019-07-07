8月職棒花蓮開打 縣府打造無障礙空間

2019-07-07 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為打造優質的棒球比賽場地，花蓮縣政府今年爭取到中央補助經費8700多萬元，進行花蓮縣立棒球場改善工程。花蓮縣長徐榛蔚特地至球場巡視工程進度，除檢討無障礙空間、設置室內牛棚外，也將看台座椅換新。中華職棒例行賽花蓮場預計於8月7日至11日及13、14日舉行，歡迎民眾到場觀賽。

徐榛蔚表示，花蓮德興棒球場於民國90年完工啟用，但歷經多年使用，許多設施、設備已不符合現代比賽需求。為提供更合乎標準的場地，縣府彙整專家學者、中華職棒大聯盟及職棒球員工會等各方的意見，進行球場整體改善計畫。

此次改善工程，要將老舊的看台座椅、全壘打牆護網全面更換，另考量投手雨天熱身需求設置室內牛棚，以後投手熱身不會在淋雨；也重新檢討無障礙空間及廁所，增加輪椅觀眾席及無障礙電梯，提升身障民眾的觀賽便利性，營造全民友善的運動環境。

花蓮縣政府自2017年爭取中職明星賽在東部舉辦，當時斥資4000多萬元改善草皮、紅土，並設置全台最大的全彩高解析LED計分板，打造符合中華職棒規格球場。

花蓮縣府教育處表示，這次全面更換內野觀眾席座椅，並在一、三壘側增加啦啦隊表演舞台、改建室內牛棚，同時進行草皮與場地保養，以及無障礙電梯等設施與空間改善。