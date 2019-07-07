客語薪傳師創作繪本 傳承奉茶客家文化

2019-07-07 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



奉茶是早期農村特有景象，準備茶水給過路人，時過境遷後，現在許多客家聚落，仍可看到奉茶的茶亭。客語薪傳師彭歲玲創作栩栩如生繪本，以一個小女孩的日常生活為主軸，描述客家人的奉茶文化，希望透過這些繪本，鼓勵親子共讀，讓孩童從閱讀的過程中，將客家傳統文化傳承下去。

花蓮縣玉里鎮客家生活館的「阿三妹奉茶—彭歲玲客家繪本原作展」，展出繪本原作與印刷成品共30餘件，透過展覽，讓客家先民的智慧與著重倫理道德觀念往下扎根，今日上午舉行開幕茶會。

玉里鎮公所表示， 《阿三妹奉茶—添丁亭、膨風茶、礱糠析》，是2018年底出版的一系列故事繪本套書，內含三本故事書，是一套可以學習客語及英語的雙語有聲書。故事分別描述了三種不同奉茶形式，一種是大水缸裝著煮過的白開水茶，一種是水缸開水裡加了稻殼（粗糠）在上面，另外還有用大茶壺裝的茶葉茶，豐富圖畫呈現早期生活面貌及客家文化特色。

玉里鎮公所指出，繪本作者彭歲玲原籍苗栗三義，台東大學華語文學系台灣語文教育碩士，在國小教職退休後，持續著力於客家文化及語言傳承，現任客語薪傳師、客家委員會委員，喜愛文學與繪畫，客語文學作品曾多次獲獎。現為「客家女聲」女詩人團隊成員，參與巡迴吟詩展演，喜歡創作及吟唱客語詩分享客語之美。

彭歲玲表示，這三本一系列的繪本套書，最大特色就是藉由故事傳承珍貴的客家文化及語言，故事內文以客語、英文及華語呈現，每頁內文附錄客語及英語朗讀QR Code，便於讀者使用手機學習，期盼藉由此書邀請大人小孩一起來欣賞客家文化。