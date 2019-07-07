宜蘭童玩節水上開幕秀擠爆人潮創新高 今晚最終場

2019-07-07 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩節舉辦20屆以來，首度以夜間水上開幕，更邀請來自義大利威尼斯的頂級舞者表演水上開幕秀，此一創舉果然吸睛，主辦單位統計活動第一天吸引2萬多人進場，連帶使國五雪隧南下車道塞到傍晚。

昨晚安排縣長林姿妙等人搭乘遊園花車踩街入場、最終以水上謝幕，「水陸」連結別具巧思；船舶區旁擠滿人潮，開幕致詞後，來自義大利威尼斯的水上舞者搭船進入水域演出，水光倒影、炫麗浪漫，觀眾快門按不停，今晚還有上演最終場的水上秀。

縣政府開辦「星光場」把童玩節活動時間延長到晚上9點，開幕式也安排在晚上，更邀2017威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」擔任前後3天開幕主秀。這兩天消息傳開，有些久違童玩節多年未入場的長輩興致勃勃到會場，也有不少外縣市遊客直衝宜蘭，開幕第一天湧入2萬多人，創下10年來的開幕遊客新高。