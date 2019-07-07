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宜蘭童玩節水上開幕秀擠爆人潮創新高 今晚最終場

2019-07-07 11:40聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩節舉辦20屆以來，首度以夜間水上開幕，更邀請來自義大利威尼斯的頂級舞者表演水上開幕秀，此一創舉果然吸睛，主辦單位統計活動第一天吸引2萬多人進場，連帶使國五雪隧南下車道塞到傍晚。

昨晚安排縣長林姿妙等人搭乘遊園花車踩街入場、最終以水上謝幕，「水陸」連結別具巧思；船舶區旁擠滿人潮，開幕致詞後，來自義大利威尼斯的水上舞者搭船進入水域演出，水光倒影、炫麗浪漫，觀眾快門按不停，今晚還有上演最終場的水上秀。

縣政府開辦「星光場」把童玩節活動時間延長到晚上9點，開幕式也安排在晚上，更邀2017威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」擔任前後3天開幕主秀。這兩天消息傳開，有些久違童玩節多年未入場的長輩興致勃勃到會場，也有不少外縣市遊客直衝宜蘭，開幕第一天湧入2萬多人，創下10年來的開幕遊客新高。

國五南下車道昨天一直塞到傍晚。根據坪林行控中心表示，國五南港到雪隧段昨天傍晚以前幾乎都走走停停，下午4點到6點塞車集中在彭山到雪山隧道，綜觀從下午到晚上的塞車情況比以往嚴重些，有受到縣府舉辦童玩節的影響；今天上午10點多出現北上車流，雪隧口回堵2公里多。

宜蘭童玩節的水上開幕秀，巧妙與陸域演出結合，安排縣長林姿妙等人遊園踩街入場、最終...
宜蘭童玩節的水上開幕秀，巧妙與陸域演出結合，安排縣長林姿妙等人遊園踩街入場、最終以乘船(左)進入園區謝幕。記者戴永華/攝影
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宜蘭童玩節的水上開幕秀，巧妙與陸域演出結合，安排縣長林姿妙等人遊園踩街入場、最終...
宜蘭童玩節的水上開幕秀，巧妙與陸域演出結合，安排縣長林姿妙等人遊園踩街入場、最終以乘船(左)進入園區謝幕。記者戴永華/攝影
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宜蘭童玩節的水上開幕秀，巧妙與陸域演出結合，水光倒影、炫麗浪漫。記者戴永華/攝影
宜蘭童玩節的水上開幕秀，巧妙與陸域演出結合，水光倒影、炫麗浪漫。記者戴永華/攝影
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