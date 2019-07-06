他2年遇2隻山羌 網友爆25年前暖暖還撞見台灣黑熊

2019-07-06 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市暖暖街上的舞麥窯養生手作坊，今天突然有一隻山羌因為被狗追，跑進麵包店躲藏求救，四處亂竄，老闆張源銘見狀，趕緊把牠抓住放進麻布袋裡到山區野放，2年前，他也在暖暖街遇到一隻山羌大亂麵店，2年撞見2隻山羌他說，「跟山羌真有緣」。網友說是暖暖自然生態好，還有人爆說，25年前還在暖暖撞見過台灣黑熊，讓大家嘖嘖稱奇。

張源銘在臉書貼文說，今天有一隻山羌被狗追，跑進舞麥窯求救，他抓起來去野放，他說自己跟山羌還真有緣，2年前在暖暖街上遇到山羌大亂麵店，也是幫忙抓且堅持野放。

山羌2年來2度遇上張源銘，而且都在暖暖街，讓不少網友議論紛紛，認為張源銘和山羌太有緣，也有網友留言「山羌知道你常爬山，看在都姓山的份上，你一定會照顧它的」、「山羌知道你有佛心專誠來找」。有暖暖居民說，暖暖緊臨水庫和山林，自然生態維持非常好，才會有山羌一直跑出來。

更有一名網友驚爆，暖暖以前還有台灣黑熊，25年前他高中時看過，就在爬暖東峽谷的山路上，大家對以前暖暖也有過台灣黑熊都嘖嘖稱奇。

山羌今年已從保育類動物除名，2年前某日傍晚6點，暖暖街附近，忽見一團黑影從東勢街北側衝過馬路到南側商家的騎樓，張源銘定神一看發現身影竟是山羌，速度很快，一竄就不見了。 他說，當時騎樓下民眾也發現驚呼有山羌。

山羌後來又沿著騎樓跑回來，在大家眼前再衝過馬路，牠衝進東勢街麵店， 受到驚嚇的山羌完全無理性東撞西闖，店裡5、6桌的客人看到野生動物就在身邊衝撞，很多人都驚聲尖叫。