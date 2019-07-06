侯友宜與林右昌合體 行銷小卷美味

2019-07-06 21:44 中央社 基隆市6日電



新北市和基隆市6月間針對小卷產量問題隔空較勁。新北市長侯友宜今天前往基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，兩人合體共同行銷來自同一個漁場的小卷，並宣示守護漁業資源。

侯友宜也參加頭足類小學堂活動，驚呼頭足類家庭成員真複雜。他表示，小學堂教得很詳盡，新北「小卷」與基隆「鎖管」其實是同一種生物，「小卷」、「中卷」及「透抽」都是同一種，只是大小不同。

侯友宜說，魷魚、花枝、軟絲都是小卷的親戚，非常有趣，但不管如何，新北小卷與基隆鎖管都是來自同一個漁場捕撈的一家人，新北與基隆共同行銷小卷更能相輔相乘，品牌共存共榮。

侯友宜與林右昌也分別使用各自縣市代表性漁產，烹煮屬於自家的漁夫鍋料理，雖然使用材料不一樣，口味上有些微差距，但是滿滿新鮮現撈來自東北角漁場海味就使整個漁夫鍋瞬間昇華不少，海潮的精華就濃縮在這兩鍋裡。

林右昌說，很高興邀請到侯友宜來到基隆品嚐和體驗食魚文化，並一同響應近期漁業署訂定的鎖管棒受網漁業保育政策，在每年的3月、11月禁捕鎖管，一同守護鎖管漁業。

他說，如此兩市共有、獨特的鎖管漁業資產才能永續經營下去，下一代也才能吃到最新鮮、美味的鎖管佳餚。林右昌並預告9月14日將首次在正濱漁港彩色屋舉辦BBQ啤酒趴。

侯友宜表示，基隆鎖管季已舉辦15年，肯定林右昌和基隆市府團隊做得很好，很多地方值得新北借鏡，而新北市也將在7月份舉辦深澳夏日親子遊及海洋教育闖關活動。

侯友宜說，6日至28日每週六、日下午2時到6時30分，在深情海岸餐廳旁廣場有30公尺超長氣墊海水溜滑梯與可愛海盜船；另13日起同時段還有各種海洋知識闖關活動。(編輯:孫承武)