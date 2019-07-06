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獲花蓮文化薪傳獎 噶瑪蘭老藝師嚴玉英盼縣府多幫忙

2019-07-06 19:55聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣文化薪傳獎昨天頒獎，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會是文化薪傳獎20年來首個獲獎的團體，意義重大，新社部落頭目潘春福及噶瑪蘭族香蕉絲工藝文化資產保存者嚴玉英盛裝穿著族服出席，嚴玉英細數推廣香蕉絲的歷程，數度鞠躬盼縣府多幫忙；另一名得獎者是致力美術教育的藝術家沈廷憲。

文化薪傳獎為花蓮文化桂冠，用意在表揚對文化藝術推廣貢獻卓越，或是從事文化藝術研究、論述工作成果斐然的藝文工作者，極具指標意義，先前得獎者包括海洋文學作家廖鴻基、漫畫家敖幼祥等人。

獎項設置20年來，都是頒發給個人，噶瑪蘭族發展協會是首個獲獎的團體。協會致力振興噶瑪蘭族文化，在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，是全台唯一的噶瑪蘭香蕉絲編織文化，並在民國104年獲得登錄為花蓮縣文化資產，工藝師們還進一步將香蕉絲結合天然染，開發香蕉絲布、側背包、小零錢包、名片夾等各類香蕉絲產品，讓傳統技藝具備創新的藝術性，另也辦理工作坊、拍攝紀錄片，保存珍貴文化遺產。

82歲嚴玉英代表協會上台領獎，她是香蕉絲編織技藝保存者，也是已故「噶瑪蘭之父」偕萬來的遺孀，從事香蕉絲工藝推廣已經20年。她領獎時回憶，從62歲開始練習香蕉絲編織，一開始因為太用力會拉斷，所以用塑膠繩代替，後來她還在宜蘭、花蓮等地推廣。嚴玉英多次向縣長徐榛蔚鞠躬，表示香蕉絲工坊場地很狹小，夏天編織時非常熱，希望縣府多幫忙，徐榛蔚馬上說「好」。

另一位得獎者沈廷憲，曾在海星中學、港口國小、自強國中任教，曾獲教育電台舉辦全國師韻獎第三名，退休後繼續以個人工作室方式從事美術繪畫教育。

「有文化才能緊密連結人與土地」，縣長徐榛蔚肯定得獎者對於延續地方文化傳承作出的巨大貢獻，並表示，縣府努力推動「生活藝術化、藝術生活化」，希望每個人透過賞析，都成為生活中的品味大師。

花蓮文化薪傳獎，昨由縣長徐榛蔚頒獎給藝術家沈廷憲（右）。圖／縣府提供
花蓮文化薪傳獎，昨由縣長徐榛蔚頒獎給藝術家沈廷憲（右）。圖／縣府提供
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花蓮文化薪傳獎，昨由縣長徐榛蔚頒獎給藝術家沈廷憲（左2），噶瑪蘭族發展協會由嚴玉...
花蓮文化薪傳獎，昨由縣長徐榛蔚頒獎給藝術家沈廷憲（左2），噶瑪蘭族發展協會由嚴玉英（中）、潘春福（右2）代表領獎。圖／縣府提供
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嚴玉英是花蓮豐濱鄉新社部落的噶瑪蘭耆老，也是香蕉絲編織技藝保存者。圖／家屬提供
嚴玉英是花蓮豐濱鄉新社部落的噶瑪蘭耆老，也是香蕉絲編織技藝保存者。圖／家屬提供
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