親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄登革熱一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台9線南迴公路拓寬改善截彎取直工程，其中長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵」，因它位於東部變質岩區域，地質構造複雜，施工期間曾遇每分鐘27噸的地下湧水，讓工程人員吃足苦頭，工程難度不輸國道雪山隧道，西濱公路南區臨時工程處長江金璋形容這條隧道貫通是工程人員「搏命」的成果。

草埔隧道長度雖不是全國最長，但安朔段因為是菲律賓板塊擠壓形成的海岸山脈尾端，比草埔段屬於歐亞板塊的中央山脈地質還要破碎，是國內首座跨越歐亞和菲律賓板塊的隧道，還遇上每分鐘出水27公噸的巨大出水量，讓施工難度不僅大且變化莫測；為爭取時間，102年7月從草埔和安朔兩端同時開挖，中間還開鑿百公尺豎井。

陳姓工程師說，2013年隧道開工後，原本預計2017年10月日完工，但工程困難直到去年5月才貫通，其間抽坍34次、湧水5次；與國道雪山隧道相比，雪山隧道的抽坍加湧水每公里平均是7.7次，草埔隧道則是8.5次，可見工程的困難。

他說，因地質太過脆弱常出現坍塌，隧道工程進行中，常發生突然有碎石落下，第一線的施工人員發覺不對勁大喊後退，不久上方隧道壁整個土石崩落，還有大量出水，坍塌下來的土石幾乎封住整個隧道口，山壁坍方處還伴隨大量的出水，像條小河，威脅施工人員安危的突發場景不時上演，用「搏命」形容不為過，施工難度不輸舊北迴鐵路的新永春隧道及雪山隧道，

「安朔草埔隧道採用最高規的消防安全和逃生設計，堪稱全國之最！」江金璋說，對通車後可能發生的火災、車禍所造成的濃煙及高溫環境或伴隨著碰撞造成車結構扭曲，將和屏東和台東縣政府緊密合作，並向交通部公路總局爭取經費，由消防局協助成立「隧道專勤隊」，派員到瑞士、荷蘭等歐洲國家訓練，強化救援人員各種能力。

台9線南迴公路拓寬改善截彎取直工程，長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵...
台9線南迴公路拓寬改善截彎取直工程，長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵」，因地質太過脆弱常出現坍塌，工程人員形容是施工人員搏命拚來年底通車。記者潘欣中／翻攝
分享
台9線南迴公路拓寬改善截彎取直工程，長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵...
台9線南迴公路拓寬改善截彎取直工程，長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵」，因地質太過脆弱常出現坍塌，工程人員形容是施工人員搏命拚來年底通車。記者潘欣中／攝影
分享

雪山板塊國道
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

獲花蓮文化薪傳獎 噶瑪蘭老藝師嚴玉英盼縣府多幫忙

2019-07-06 19:55

花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14

照顧自閉症患者 黎明教養院籌建喜樂園今動土

2019-07-06 19:56

宜蘭新制 在這些候車亭吸菸 最高會被罰1萬元

2019-07-06 11:40

不要急著上雪隧塞車回家 童玩節首度晚上開幕

2019-07-06 11:32

山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23

影／宜蘭童玩節攻略 越夜越美麗的國際聲光夜秀

2019-07-06 11:16

影╱南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06

心動了嗎？ 媲美尾牙最大獎！宜蘭童玩節抽70萬元汽車

2019-07-06 10:20

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

基隆郵輪婚禮 林右昌：幸福產業已成真

2019-07-05 23:50

創作40年 敖幼祥將發行郵摺

2019-07-05 23:28

來台東打工度假 翻轉南田未來

2019-07-05 23:25

影／宜蘭國際童玩節首創水上開幕秀 舞者乘船演出搶先看

2019-07-05 21:29

將獲黨提名參選連任？ 蕭美琴未鬆口最快下周說明

2019-07-05 18:40

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43

代言花蓮太平洋縱谷馬拉松 霹靂素還真、棄天帝邀報名

2019-07-05 16:46

配合基隆信義國小工程 仁二路137巷10日起改道

2019-07-05 16:12

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49

林右昌：基隆幸福產業已成真 愛情摩天輪在哪？

2019-07-05 15:30

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00

影╱南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06

八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20

盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

高雄地院拍賣程序速度異常快 君鴻酒店措手不及

2019-07-05 21:31

山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23

雲林國民運動中心試營運免費 首日預約手刀快搶

2019-07-06 12:43

斗六人文市集開幕了 好吃又好玩吸引大批人潮

2019-07-06 13:10

影／南投申請茶博補助 馬文君批農委會拖4個月才核准

2019-07-05 21:01

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

影／宜蘭國際童玩節首創水上開幕秀 舞者乘船演出搶先看

2019-07-05 21:29

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

君鴻酒店申請解散 高市府：接手的海霸王投資意願未變

2019-07-05 22:08

韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08

影╱韓國瑜高雄觀光日快閃六合夜市 人群擠爆了

2019-07-06 19:34

恢復老人健保補助成空？ 王鴻薇要柯文哲踹共

2019-07-06 10:53

台南二寮連8周辦雲海音樂會 追日出雲海還可觀星

2019-07-06 09:53

朱銘美術館今起夏夜周末免費入館 光雕秀登場

2019-07-06 11:37

7日2場活動 埔鹽陳隨意美食教學 員林親子戲水樂

2019-07-06 12:50

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

吉園圃退場 農委會補助轉型

2019-07-06 00:01

屏東兒童狂歡節今起跑 孩子玩瘋不想回家

2019-07-06 14:00

府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12

台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57

伊藤潤二恐怖夜跑11月2日夜襲高雄！ 7月8日準時開賣

2019-07-06 10:05

國高中生參訪苗縣議會 好奇「問政都是大呼小叫嗎？」

2019-07-05 22:26

不淹水！歷經豪大雨 淡水排水改善工程發揮功效

2019-07-06 08:20

三鶯線延伸八德 侯友宜、鄭文燦「兄弟」爭取

2019-07-05 23:25

本草派對翻轉迪化街印象 「學姐」黃瀞瑩也來體驗

2019-07-06 09:36

私幼加入準公幼 桃園84家、苗縣41家 成效不錯

2019-07-05 23:33

宜蘭童玩節今開幕…試玩超嗨 水上秀震撼

2019-07-05 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top