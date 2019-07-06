南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台9線南迴公路拓寬改善截彎取直工程，其中長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵」，因它位於東部變質岩區域，地質構造複雜，施工期間曾遇每分鐘27噸的地下湧水，讓工程人員吃足苦頭，工程難度不輸國道雪山隧道，西濱公路南區臨時工程處長江金璋形容這條隧道貫通是工程人員「搏命」的成果。

草埔隧道長度雖不是全國最長，但安朔段因為是菲律賓板塊擠壓形成的海岸山脈尾端，比草埔段屬於歐亞板塊的中央山脈地質還要破碎，是國內首座跨越歐亞和菲律賓板塊的隧道，還遇上每分鐘出水27公噸的巨大出水量，讓施工難度不僅大且變化莫測；為爭取時間，102年7月從草埔和安朔兩端同時開挖，中間還開鑿百公尺豎井。

陳姓工程師說，2013年隧道開工後，原本預計2017年10月日完工，但工程困難直到去年5月才貫通，其間抽坍34次、湧水5次；與國道雪山隧道相比，雪山隧道的抽坍加湧水每公里平均是7.7次，草埔隧道則是8.5次，可見工程的困難。

他說，因地質太過脆弱常出現坍塌，隧道工程進行中，常發生突然有碎石落下，第一線的施工人員發覺不對勁大喊後退，不久上方隧道壁整個土石崩落，還有大量出水，坍塌下來的土石幾乎封住整個隧道口，山壁坍方處還伴隨大量的出水，像條小河，威脅施工人員安危的突發場景不時上演，用「搏命」形容不為過，施工難度不輸舊北迴鐵路的新永春隧道及雪山隧道，