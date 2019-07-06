花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府與中華電信獲得經濟部補助，攜手推出智慧觀光站牌，首階段在花蓮市區及新城火車站共布設15個站點，以低耗電的電子紙站牌，透過5種語言輪播即時公車動態和消費資訊，方便國內外遊客，目前已建置兩站，預計9月底前可全部完成。

縣府觀光處表示，15座智慧站牌的設置地點，選擇太魯閣客運301區間車營運路線、上下車人潮多或重要觀光景點，除了新城火車站，還有國聯一路、中山路、林森路、和平路、中華路、中山路等停靠站，依照站點空間及人行道寬度，設計兩種類型，其中文創園區站以及花蓮火車站旅遊服務區內的互動式電子資訊顯示看板，兩座已經完成，其餘13座正陸續建置中。

與外縣市Led跑馬燈型的智慧站牌不同，花蓮的智慧觀光站牌採用低耗電的電子紙，可提供的資訊量更多，將以繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文等5種語言輪播即時公車動態，播放周邊觀光景點介紹及商家優惠資訊，也有目前日期時間、氣象資訊等，乘客若用手機掃描QR Code，可更清楚得知公車所在位置。