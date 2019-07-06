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一招辨識 三星上將梨粒粒留果蒂

2019-07-06 12:44聯合報 記者羅建旺╱即時報導

因產地在宜蘭現三星鄉，以「上將」為名的三星上將梨，是宜蘭高品質水果，因梨果肉雪白、肉質細嫩多汁、果心細、甜度佳、口感清脆，闖出名號。

三星上將梨進入盛產，如可辨別？三星地區農會教導，從外形上，一招辨識，梨果成熟度達9分熟以上才採收，真正上將梨是不使用生長激素（荷爾蒙），因此，每粒上將梨均留有果蒂。

地區農會表示，三星上將梨主要生產「豐水梨」及「黃金梨」兩種品系，但為滿足消費者選擇需求，朝「多樣性梨果品系」發展，陸續嫁接包含幸水、秋黃、秋蜜及甘露等品種梨果，以供應消費者多樣性的選購需求。

三星上將梨產季，地區農會辦評鑑會，除豐水品系，本月16日再評鑑黃金品系，評鑑項目包括外觀及果形、質地及風味、重量、糖度等。

地區農會指出，上將梨品質嚴謹控管，分級清楚，糖度可達11度以上，生產初期皆以套袋栽培、能隔離農藥汙染，避免病蟲害侵入，維持每粒梨果香甜多汁的最高品質，採收上市前，高接梨產銷班全面通過農藥殘留檢驗合格，方能上市銷售，高接梨產銷班全面通過「吉園圃安全蔬果」標章認證，安全有保障。

同時，有的梨農更增加「產銷履歷」、「宜蘭嚴選」及「生產追溯條碼QR-Code」認證，讓消費者能便捷迅速找到產品的生產資訊，安全有保障，食用更安心。

三星上將梨產季，地區農會辦評鑑會。圖／三星地區農會提供
三星上將梨產季，地區農會辦評鑑會。圖／三星地區農會提供
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因產地在「三星」，以「上將」為名的三星上將梨，是宜蘭高品質水果，從外形上，一招辨...
因產地在「三星」，以「上將」為名的三星上將梨，是宜蘭高品質水果，從外形上，一招辨識，真正上將梨是不使用生長激素（荷爾蒙），因此，每粒上將梨均留有果蒂。圖／三星地區農會提供
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