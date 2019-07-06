宜蘭新制 在這些候車亭吸菸 最高會被罰1萬元

2019-07-06 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府公告，宜蘭大學站、蘭陽女中站、宜蘭轉運站、舊宜蘭站(幸福轉運站)、羅東高中站、羅東轉運站、羅東高工站及礁溪火車站等8處公車候車亭，自7月1日起列為全面禁菸場域。

衛生局指出，公車站候車亭的禁菸範圍，是指公車站所具有屋簷的垂直投影面積區域範圍，都屬禁菸區，在公車站候車亭內吸菸者，將被依菸害防制法第15條規定，對吸菸行為人，裁處新台幣2千元至1萬元罰鍰，以維護民眾不吸二手菸的權利。

衛生局長徐迺維表示，依衛生福利部國民健康署調查統計，宜蘭縣成人室外公共場所二手菸暴露率已由98年百分之32.6，上升至去年（107年）的百分之38.8，雖低於全國107年百分之45.6，但為加強菸害防制，減少民眾遭受二手菸危害，在設有屋簷的公車站候車亭先行公告8處為無菸候車站。

衛生局已張貼醒目禁菸標示，讓民眾了解，公車站已納入禁菸區，共同營造無菸環境。

衛生局指出，二手菸被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物，長期暴露將提升百分之30到65的心血管疾病與中風死亡風險，得到肺癌的機會也提升百分之20到30，孩童受到的影響遠超過成人，全球每年有將近600萬名吸菸者及60萬名非吸菸者死於一手菸及二手菸的危害。