親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曾成功預言小英當選 命理師再預言2020三人有「帝王相」

曾獲資深優良教師獎 台南國小導師遭爆性侵學生20年

宜蘭新制 在這些候車亭吸菸 最高會被罰1萬元

2019-07-06 11:40聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府公告，宜蘭大學站、蘭陽女中站、宜蘭轉運站、舊宜蘭站(幸福轉運站)、羅東高中站、羅東轉運站、羅東高工站及礁溪火車站等8處公車候車亭，自7月1日起列為全面禁菸場域。

衛生局指出，公車站候車亭的禁菸範圍，是指公車站所具有屋簷的垂直投影面積區域範圍，都屬禁菸區，在公車站候車亭內吸菸者，將被依菸害防制法第15條規定，對吸菸行為人，裁處新台幣2千元至1萬元罰鍰，以維護民眾不吸二手菸的權利。

衛生局長徐迺維表示，依衛生福利部國民健康署調查統計，宜蘭縣成人室外公共場所二手菸暴露率已由98年百分之32.6，上升至去年（107年）的百分之38.8，雖低於全國107年百分之45.6，但為加強菸害防制，減少民眾遭受二手菸危害，在設有屋簷的公車站候車亭先行公告8處為無菸候車站。

衛生局已張貼醒目禁菸標示，讓民眾了解，公車站已納入禁菸區，共同營造無菸環境。

衛生局指出，二手菸被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物，長期暴露將提升百分之30到65的心血管疾病與中風死亡風險，得到肺癌的機會也提升百分之20到30，孩童受到的影響遠超過成人，全球每年有將近600萬名吸菸者及60萬名非吸菸者死於一手菸及二手菸的危害。

衛生局提醒，遵守菸害防制法規定，以減少二手菸危害，而吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線0800636363，由專人幫助脫離菸癮，相關資訊可至宜蘭縣政府衛生局網站-主題專區-衛生保健-菸害防制網頁查詢：https://www.ilshb.gov.tw/。

宜蘭縣政府公告，宜蘭大學站、蘭陽女中站、宜蘭轉運站、舊宜蘭站(幸福轉運站)、羅東...
宜蘭縣政府公告，宜蘭大學站、蘭陽女中站、宜蘭轉運站、舊宜蘭站(幸福轉運站)、羅東高中站、羅東轉運站、羅東高工站及礁溪火車站等8處公車候車亭，列為全面禁菸場域，違者最高罰1萬。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
分享

公車禁菸
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44

影／宜蘭童玩節攻略 越夜越美麗的國際聲光夜秀

2019-07-06 11:16

心動了嗎？ 媲美尾牙最大獎！宜蘭童玩節抽70萬元汽車

2019-07-06 10:20

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

不要急著上雪隧塞車回家 童玩節首度晚上開幕

2019-07-06 11:32

山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23

南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06

基隆郵輪婚禮 林右昌：幸福產業已成真

2019-07-05 23:50

創作40年 敖幼祥將發行郵摺

2019-07-05 23:28

來台東打工度假 翻轉南田未來

2019-07-05 23:25

影／宜蘭國際童玩節首創水上開幕秀 舞者乘船演出搶先看

2019-07-05 21:29

將獲黨提名參選連任？ 蕭美琴未鬆口最快下周說明

2019-07-05 18:40

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43

代言花蓮太平洋縱谷馬拉松 霹靂素還真、棄天帝邀報名

2019-07-05 16:46

配合基隆信義國小工程 仁二路137巷10日起改道

2019-07-05 16:12

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49

林右昌：基隆幸福產業已成真 愛情摩天輪在哪？

2019-07-05 15:30

世界最大木偶馬戲團 現身宜蘭童玩節踩街

2019-07-05 14:22

東縣建設處長升任議會秘書長 同僚幽默賀「繞跑」成功

2019-07-05 13:59

台東豐年祭148場迎同樂 台鐵返鄉列車便利行

2019-07-05 11:51

林姿妙為即將開幕的童玩節做這些事 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49

威尼斯狂歡節開幕秀「動物巨偶」現身宜蘭童玩節踩街

2019-07-05 07:53

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

狂！桃園爸媽當「孝子孝女」 2晚睡帳篷搶報名進私幼

2019-07-05 12:29

高雄君鴻酒店發聲明：確定明天歇業 解散員工

2019-07-05 16:51

鱷魚蚊香藏身竹市香山 養蟑螂蚊子實驗室首次公開

2019-07-05 12:02

君鴻酒店停業被酸發不了財？ 高雄市府說話了

2019-07-05 20:15

影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00

彰化縣「前瞻」四大停車場全要建 可提供1200個停車位

2019-07-05 19:58

高雄85大樓君鴻酒店 最快8月下旬轉移經營權

2019-07-05 14:56

留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49

挑戰陳明文！嘉義縣「資深參選人」許能通宣布參選

2019-07-05 17:43

君鴻大樓被通知點交才急歇業？高雄法院駁斥：與事實不合

2019-07-05 12:25

台中藝術市集來了！連布幔很文青就在最美書店前

2019-07-05 18:05

吉園圃走入歷史 農委會加碼補助農民轉型產銷履歷

2019-07-05 13:07

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

高雄地院拍賣程序速度異常快 君鴻酒店措手不及

2019-07-05 21:31

林右昌：基隆幸福產業已成真 愛情摩天輪在哪？

2019-07-05 15:30

上周柯文哲才來明天郭董也要來 屏東慈鳳宮：誰來都歡迎

2019-07-05 12:20

東縣建設處長升任議會秘書長 同僚幽默賀「繞跑」成功

2019-07-05 13:59

咬警事件被起訴 蔣月惠：生平第一次我也會怕

2019-07-05 19:39

影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

侯友宜鄭文燦互稱兄弟 爭取蔡英文支持三鶯延伸段

2019-07-05 13:50

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

C肝治療20萬全部免費 彰化發起百位頭家為員工篩檢

2019-07-05 15:16

社子島拆遷草案大轉彎 約200戶取得配售專宅門票

2019-07-05 16:36

墾管處新任處長另類空降 基層盼打通升遷任督二脈

2019-07-05 15:45

高雄85大樓君鴻酒店傳歇業 官網已無法訂房

2019-07-05 14:02

他年花500萬元拚履歷 各大賣場都看得見他家生產的菜

2019-07-05 15:53

日月潭變身蜜月潭 夢幻集團婚禮今年開始報名

2019-07-05 15:51

影／南投申請茶博補助 馬文君批農委會拖4個月才核准

2019-07-05 21:01

韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08

君鴻酒店申請解散 高市府：接手的海霸王投資意願未變

2019-07-05 22:08

士林夜市鮮切水果每包50元 盼擺脫哄抬價格負面印象

2019-07-05 21:47

影／宜蘭國際童玩節首創水上開幕秀 舞者乘船演出搶先看

2019-07-05 21:29

君鴻傳歇業 高市府發聲明會協助保障消費者及勞工權益

2019-07-05 17:04

垃圾吃不飽 鹿草焚化廠蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎

2019-07-05 14:29

社福館恆春半島紮根 完成屏縣社福網「最後一塊拼圖」

2019-07-05 16:39

2億恆基新醫療大樓先動土 8000萬缺口邊蓋邊募

2019-07-05 19:28

東引海底坑道試養海參 存活率生長比預期好

2019-07-05 19:28

將獲黨提名參選連任？ 蕭美琴未鬆口最快下周說明

2019-07-05 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top