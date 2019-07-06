不要急著上雪隧塞車回家 童玩節首度晚上開幕

2019-07-06 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



暑假第一個周末，宜蘭童玩節今天登場，車潮與遊客潮湧現。

為留住遊客，不要急著上國5、進雪隧，一路看「車燈秀」塞車趕著回家，宜蘭童玩節上午9點開園到晚上9點，同時，開幕典禮首度移師晚上。

縣政府指出，開幕典禮設計創意水上開幕秀，晚上7點起在冬山河親水公園泊船區，以水域為舞台，主持開幕來賓並首度，將走水路，乘船入場。

而曾在2017年擔任義大利威尼斯狂歡節開幕秀、義大利科羅娜水上劇場（CORONA THEATER），在宜蘭演出3場，昨晚在宜蘭童玩節首演，今晚開幕演出，還有明天最後1場。

被譽為「世界最大的木偶馬戲團」的「波蘭木偶診所劇院」，2018威尼斯狂歡節表演團隊，今年應邀童玩節演出，開幕時，將操作1比1比例、即與真的動物一樣大的長頸鹿、獅子、大象的巨偶踩街，隨後，將在園區駐園表演44天。

縣政府指出，童玩節舉辦20屆，今年首度推出歡樂遊藝踩街，每天下午3點30分至4點，及7點至7點30分各有1場，波蘭木偶診所劇院會在紅磚廣場定點踩街。

今年遊藝踩街，童玩節團隊全新打造長6公尺、寬2.3公尺、高3公尺的遊園花車，整部花車就是今年童玩節主視覺的立體版，透過蝴蝶展翅設計的圖像。

同時，並設計蝴蝶仙子人偶，衣服上的圖案擷取主視覺蝴蝶印花，童玩節的6個代言人偶中，小雨、花露露及小蜜蜂全面改造升級，創作高4公尺華麗版的代言人偶。