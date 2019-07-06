山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



中斷3年，花蓮到山東濟南今起復航，首航班機今載約170人來台，多是環島8日遊的陸客；即日起到10月26日，每周六都有包機往返花蓮和山東濟南。

山東濟南到花蓮的航線，曾於2013年2月到2016年3月飛航3年多，後來兩岸政治環境改變、遊客數減少而停班。花蓮縣府經4個多月密集協商，今起復航。

首航班機上午10時許飛抵花蓮，縣府準備極具在地風味的原民舞蹈迎賓。花蓮文化觀光大使馬愛珍，為了搭乘首航班機，前兩天專程搭其他航班飛往山東，今天清晨4點起床，再搭首航班機回台，她說，很方便，也覺得很有意義，不過飛航途中遇到亂流，滿刺激的。

花蓮縣長徐榛蔚今天率縣府團隊，與多位縣議員一同到花蓮航空站迎賓，歡迎陸客們到好山好水的花蓮旅遊。

縣府觀光處長唐玉書表示，今起到10月26日，每周六將有山東、花蓮包機直航，航班時間為濟南上午7時35分起飛、上午10時20分到花蓮，回程為上午11時50分花蓮起飛，下午2時40分飛抵濟南，飛行時間約2小時50分。

包機為波音738，共174個座位，來回票定價1萬4000元。唐玉書表示，首航賣出超過9成，後續也有5到7成，觀光旅行業者也很幫忙，希望一起拉高搭乘率；因航權每次是3個月，也會努力爭取延長。