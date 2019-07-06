影／宜蘭童玩節攻略 越夜越美麗的國際聲光夜秀

2019-07-06 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩藝術今年把活動延長到晚上九點，許多精采演出都安排在晚間，除了踩街遊園，夜秀及水舞，還有2017、2018年擔任威尼斯狂歡節開幕團體的「義大利科羅娜劇院」與「波蘭木偶診所劇院」演出，尤其科羅娜水上秀首度在國內登場，如夢似幻的表演，讓人大開眼界。

「義大利科羅娜劇院」擔任開幕前後三天的水上主秀，該團是2017年威尼斯狂歡節的開幕團體，各組演出人員分飾水母，水草，蝴蝶造形，分乘不同船隻，演出者站在船上舞動肢體或踩蹺蹬高揮舞翅膀，需要馬戲與舞蹈的訓練技巧，穩定度也一定要夠，演出時在柔美音樂的襯托下搭船繞行水域，浪漫繽紛，襯著聲光倒景，讓民眾看得如癡如醉。

至於「波蘭木偶診所劇院」在童玩節四十四天的活動期間，每天晚上配合遊藝踩街隊伍，都會在紅磚廣場定點演出，訴求沒有暴力的動物馬戲團演出，大象獅子與長頸鹿等真實動物比例的木偶造形現身，吸睛度十足。