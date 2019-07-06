南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2013年開工的台9線南迴公路拓寬改善後續計畫工程，其中穿越中央山脈、長4.06公里的安塑草埔隧道工程，因所經地質惡劣，困難度不下於宜蘭雪山隧道，施工單位克服重重困難後已在去年貫通，是全台第3長公路隧道，因去年遇颱風災損，今年再追加23億元調整至227.49億元，預定年底通車；行政院長蘇貞昌今天上午視導工程進度，和公路總局當場敲定12月20日通車。

行政院核定的台9線南迴公路拓寬改善工程，總工程費從百餘億元追加到227.49億元；公路總局西濱公路南區臨時工程處長江金璋說，南迴公路拓寬改善工程分為三段，包括新建長1315公尺的金崙高架橋、1361公尺的多良高架橋2座高架橋，和從台東縣達仁鄉森永開鑿南下北上各一座並排至屏東縣的草埔端、長4.6公里的隧道；完工通車後，加上新建9座截彎取直的橋梁和部分路段闢建為4線道，行車時間可縮短約30分鐘車程。

公路總局西濱公路南區臨時工程處長江金璋說，南迴公路拓寬改善工程分為三段，其中雙向雙車道的安朔草埔隧道為截彎取直的關鍵工程，自台東縣達仁鄉安朔村往南，穿越中央山脈耆路知可山，到屏東縣獅子鄉草埔村，全長4.6公里，長度僅次宜蘭雪山和彰化八卦山隧道；2013年底開工，由於隧道沿途所經地質惡劣，加上湧水量大，施工難度僅次於舊北迴鐵路的新永春隧道及雪山隧道，去年5月貫通後，預定年底通車。

江金璋說，安朔草埔隧道工程最大的特色是導入節能減碳和減廢觀念，以混凝土減量、飛灰爐石替代水泥的低碳設計原則辦理，與傳統設計比較，通車後縮短15分鐘，每年可減碳約1萬噸，挖掘的近百萬立方公尺土石方，移做大武漁港養灘工程；隧道的消防和安全採最高規格設計，將和縣府密切合作，目前總施工進度已達94.37%，因去年數次颱風風災需要修護和增加保護，今年再追加23億元，提升道路服務品質。