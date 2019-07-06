心動了嗎？ 媲美尾牙最大獎！宜蘭童玩節抽70萬元汽車
宜蘭童玩節今天開幕，除了好玩設施與精采節目吸引人，今年讓人大動心的，竟然是可以抽70萬的汽車，媲美尾牙最大獎。
這是縣政府為鼓勵遊客參與童玩節，今年特別加碼「下重手」，推出「來童玩送汽車」，等待幸運兒。
縣政府表示，凡購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會把這輛價值70萬元的汽車開回家，主辦單位將在8月18日閉幕典禮中公開抽獎，揭曉獎落誰家？
詳細活動辦法請上2019宜蘭童玩節官方網站與臉書粉絲專頁查詢，依公告辦法，凡購票入場之遊客(單次票、多次護照)，保留入場票根，即可參加閉幕式抽獎活動，將隨機抽出一張活動期間內的購票票券號碼，得獎者將獲得童玩節最大獎價值70萬元的汽車。
縣政府提醒，童玩官方網站與臉書粉絲專頁將同步刊登得獎者之票券號碼，主辦單位將保留7天的領獎期限，請得獎者攜帶票根主動聯繫主辦單位協助領獎，逾時不候，若於7天後無人領獎，將另抽出第2位得獎者，並同時保有7天領獎期限(以此類推至第3位得獎者)。
縣政府指出，活動僅3次抽獎與公告，若最後無人領獎，將捐出此獎項予需要的公益團體；宜蘭國際童玩節保有活動最終解釋權，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布在網頁，不另行通知。
童玩節除了可以抽汽車，還有扭今年在入口處的廣場，設計了高約7公尺的大型的戶外互動裝置藝術，取名「繽紛尋寶盒」，全國遊客到冬山河親水公園玩童玩節時，可把童玩節拍攝的精采照片上傳，並且在每天限定的3個時段，即早上11點、下午2點及下午5點到禮物盒排隊掃描QRcode上傳照片，就會出現在尋寶盒上的大屏幕，可參加尋找扭蛋的活動，每個時段限定100位，每顆「扭蛋」內都有一張兌獎券，除諾貝爾、亞典菓子工場、益得畑の菓等宜蘭名店伴手禮，最大獎項包括華航台北香港來回機票、礁溪老爺五星級飯店住宿券。
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