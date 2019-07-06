心動了嗎？ 媲美尾牙最大獎！宜蘭童玩節抽70萬元汽車

2019-07-06 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭童玩節今天開幕，除了好玩設施與精采節目吸引人，今年讓人大動心的，竟然是可以抽70萬的汽車，媲美尾牙最大獎。

這是縣政府為鼓勵遊客參與童玩節，今年特別加碼「下重手」，推出「來童玩送汽車」，等待幸運兒。

縣政府表示，凡購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會把這輛價值70萬元的汽車開回家，主辦單位將在8月18日閉幕典禮中公開抽獎，揭曉獎落誰家？

詳細活動辦法請上2019宜蘭童玩節官方網站與臉書粉絲專頁查詢，依公告辦法，凡購票入場之遊客(單次票、多次護照)，保留入場票根，即可參加閉幕式抽獎活動，將隨機抽出一張活動期間內的購票票券號碼，得獎者將獲得童玩節最大獎價值70萬元的汽車。

縣政府提醒，童玩官方網站與臉書粉絲專頁將同步刊登得獎者之票券號碼，主辦單位將保留7天的領獎期限，請得獎者攜帶票根主動聯繫主辦單位協助領獎，逾時不候，若於7天後無人領獎，將另抽出第2位得獎者，並同時保有7天領獎期限(以此類推至第3位得獎者)。

縣政府指出，活動僅3次抽獎與公告，若最後無人領獎，將捐出此獎項予需要的公益團體；宜蘭國際童玩節保有活動最終解釋權，如有任何變更內容或詳細注意事項將公布在網頁，不另行通知。