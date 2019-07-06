影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引數千遊客齊聚在雷射、搖滾樂曲及原住民歌舞聲中，伴著熱氣球轟隆的火焰之舞，迎接美麗曙光從東方的海平面升起，人人讚嘆「太美了」。

這場迎三仙台曙光光雕音樂會讓成功鎮、東河、長濱的旅宿業昨天一房難求，今天凌晨三四點間，就吸引逾數千人魚貫進來到三仙台海邊，也讓三仙台難得人聲鼎沸，吸引香腸攤、手搖飲等攤販進駐，由於人太多，縣府主辦單位還向民眾致歉：「第三年在三仙台舉辦的熱氣球光雕音樂會、人潮滿滿滿....滿到擠不進沙灘的朋友、只能說抱歉了！」

今天清晨的三仙台熱氣球光雕音樂會，數千遊客擠在沙灘區席地而坐，還有許多人只能站在遠處觀望，欣賞大會安排的原全民歌舞演出，伴著五彩繽紛的雷射閃爍，熱氣球火焰在漆黑夜空中「跳舞」。