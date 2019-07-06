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影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44聯合報 記者羅紹平╱即時報導

2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引數千遊客齊聚在雷射、搖滾樂曲及原住民歌舞聲中，伴著熱氣球轟隆的火焰之舞，迎接美麗曙光從東方的海平面升起，人人讚嘆「太美了」。

這場迎三仙台曙光光雕音樂會讓成功鎮、東河、長濱的旅宿業昨天一房難求，今天凌晨三四點間，就吸引逾數千人魚貫進來到三仙台海邊，也讓三仙台難得人聲鼎沸，吸引香腸攤、手搖飲等攤販進駐，由於人太多，縣府主辦單位還向民眾致歉：「第三年在三仙台舉辦的熱氣球光雕音樂會、人潮滿滿滿....滿到擠不進沙灘的朋友、只能說抱歉了！」

今天清晨的三仙台熱氣球光雕音樂會，數千遊客擠在沙灘區席地而坐，還有許多人只能站在遠處觀望，欣賞大會安排的原全民歌舞演出，伴著五彩繽紛的雷射閃爍，熱氣球火焰在漆黑夜空中「跳舞」。

隨著太陽曙光逐漸從海平面「浮現」，包括可愛逗趣的福利熊、海綿寶寶、台東球、乳牛球及有著酷炫外型來自美國的海盜鸚鵡球隨著搖滾音樂，輪流噴火，在熱氣球火焰明滅之間，東方海平面出現忽而金黃，忽而橘紅，曙光乍現，在場民眾都雀躍讚嘆「好美喔」、「這一趟台東行，實在值得」，大家紛紛拿著相機或手機記錄這幸福炫麗的一刻。

2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊...
2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引數千遊客齊聚在雷射、搖滾樂曲及原住民歌舞聲中，伴著熱氣球轟隆的火焰之舞，迎接美麗曙光從東方的海平面升起，人人讚嘆「太美了」。記者羅紹平／翻攝影
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2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊...
2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引數千遊客齊聚在雷射、搖滾樂曲及原住民歌舞聲中，伴著熱氣球轟隆的火焰之舞，迎接美麗曙光從東方的海平面升起，人人讚嘆「太美了」。記者羅紹平／攝影
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2019台東熱氣球嘉年華第二場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引數千遊客齊聚在雷射、搖滾樂曲及原住民歌舞聲中，伴著熱氣球轟隆的火焰之舞，迎接美麗曙光從東方的海平面升起，人人讚嘆「太美了」。記者羅紹平／翻攝影
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熱氣球嘉年華三仙台
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