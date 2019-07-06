影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆很少有香港茶餐廳，位在豐稔街的「家明的味道」港澳茶餐廳十分特別，不僅裝潢復古，有很多舊海報散發濃濃港澳風情，老闆顏家明還傳承澳門丈母娘手藝，提供港澳道地口味飲料、餐點，尤其廣東話的菜單讓人莞爾，豬扒蛋撈公、菠蘿油很搶手，是老主顧最推薦的必點招牌菜。

很多顧客一進門就好奇店名，老闆娘說，店名源自於八點檔「牽手」一個網路笑話「這就是嘉明的味道」，剛好叫老闆又想不到別的店名，直接叫家明的味道。

原本從事報關工作的顏家明，經朋友介紹與來自澳門的老婆結婚後，曾在澳門開茶餐廳的丈母娘傾囊相授，夫妻把茶餐廳美食移植到台灣，再融入台灣人的口味與自製醬汁，做出一道道港澳美味，夫妻倆也把港澳美食的故事和顧客分享，讓大家聽得津津有味。

鹹檸七、咖央多、豬扒治等廣東話的菜單讓人一頭霧水，老闆會貼心解釋，顧客也可趁機學廣東話。店內大部分原料都是港澳直送，糖也為自家熟煮，顏家明希望傳承老婆家鄉的原汁好味道。

「豬扒蛋撈公」金黃色的蛋汁和加了特製醬汁的豬排、雞腿捲，香味誘人，尤其公仔麵軟Q有彈性；港式菠蘿油不只溫度，最重要的是口感與外皮酥脆，吃下去比台式的更扎實更香；特調飲料「家明的味道」是顏家明最愛喝的，他說，簡單的味道卻很好喝，讓人有甜甜的幸福感。

老闆娘表示，她以前聽老一輩的說，在香港澳門，6、70年代冰室盛起，那時候很流行把汽水溝來溝去（混來混去），忌廉溝鮮奶應該也是那時候流行來，當時很受小朋友，情侶歡迎，一對情侶去冰室約會，一個點忌廉，一個點鮮奶，然後2個人溝在一起喝

她透露，豬扒好吃的秘訣用咖哩醃，咖哩都是她從澳門帶來，而無花果蜜很清熱，她要用上半天時間熬煮，天熱很好喝。家明的味道是甜鮮奶，想法源自於港澳當地人在茶餐廳叫一杯鮮奶，都會加上茶餐廳自製的糖，讓飲料更好喝。

訂餐電話：（02）0985198237

營業時間：早上11時30分到晚上8時30分，周二公休