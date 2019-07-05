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將獲黨提名參選連任？ 蕭美琴未鬆口最快下周說明

2019-07-05 18:40聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮立委蕭美琴是否投入連任？她今天說，還在考慮。記者王燕華／攝影
花蓮立委蕭美琴是否投入連任？她今天說，還在考慮。記者王燕華／攝影
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花蓮下屆區域立委選舉，綠營傳出將徵召現任蕭美琴，下周黨中執會就會通過提名。蕭美琴今天受訪時證實受到總統蔡英文、黨中央徵詢，但自己還在考慮，包括黨內是否有其他人選、對花蓮是不是好的，直言「要或不要都有很多的抉擇在裡面」；並說，已向中央提出一些政策訴求，希望儘速解決，最快下周向民眾報告。

民進黨立委提名策略小組會議上月底開會，傳出決定在本月10日同步提名基隆市蔡適應、新竹市鄭宏輝和蕭美琴3位現任立委。蕭美琴今天出席太平洋縱谷馬拉松啟動記者會，會後受訪時，對是否投入連任，仍未鬆口。

她表示「總統有拜託」，不過自己考量的因素很多，也認為政治不該是一個人，而是一個團隊，她在花蓮10年，如果有其他有意願的黨內同志想要來做（參選立委），都是好事，沒有非誰不可，「真的都沒有人再來討論」。她表示，支持者都很焦慮，許多人不捨，期待她再投入，這都是她考慮的重點之一，最重要的是要對花蓮是好的。

蕭美琴說，這幾年她把全付心力投注在花蓮，完全沒時間和精力去處理別的事情。看到台灣現在面臨這麼多全球性的挑戰，她身為亞太自由民主聯盟主席，在去年底大選之後，深感紅色勢力要take over（接管）台灣，當時她也花很多時間，在臉書上作很多溝通有關資訊管理的政策問題，她認為這些都需要有人去處理，所以一直在思考，扮演什麼角色對台灣最好，而不是在考慮想要什麼位置。

對於先前黨內傳出她因「累了」萌生退意，蕭美琴否認，但坦言花蓮政治環境確實比較特別，她做得要死，也許不是100分，但做到80分，就因為少數不滿意，被罵到所有努力好像都白費了。她表示，自己選過很多次，曾經贏過，也曾經輸過，選舉的輸贏不是她考慮的重點，只是覺得辛苦沒關係，但到底做什麼是值得的，這都是大家要去想的，無論選不選，她的角色都一樣，就是繼續做該做的事，要爭取、要做的，就繼續努力。

蕭美琴蔡適應
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