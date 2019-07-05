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影／宜蘭國際童玩節免費試玩 人潮湧入大呼「賺到」

2019-07-05 17:43聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩藝術節未演先轟動，原本今天下午3點開放全國民眾免費試玩，但2點多親水公園園外的車流大排長龍，主辦單位提早開放，17分鐘就湧入3千多人，驚奇滑水道、水床、水迷宮、漂漂河、火山噴泉等設施，大小朋友玩水開心又刺激，預計今天試玩的人數可望破萬。

宜蘭童玩節活動明晚開幕持續到8月18日，這項以吸引年輕人戲水的大型活動，每年的水與設施都推陳出新。今年以「蛻變」蝴蝶作為活動主題，戲水域設施有蝶蛹噴泉、蝶漾水滑道、睛彩水舞台、蟲蟲大冒險、迷霧幻蝶、鱷魚滑梯、 無敵戰艦區等，戶外空間寬敞，新鮮好玩。

主辦單位今天下午3點提早開放讓民眾免費搶先體驗，消息發布後，吸引很多人入園嘗鮮，有外縣市民眾請了半天假，跟著朋友衝到宜蘭，部分設施例如蝶漾水滑道，不少人排隊等試玩。幾名宜蘭高中幾位應屆畢業生玩過後表示，今年感覺滿新鮮好玩，水質也乾淨，並沒有很濃的消毒水味道。

縣文化局說，才開放17分鐘就有3千多人，預估今天應該可以破萬人，未演先轟動。「夜間水舞燈光秀」更是一大創新，在「睛彩水舞台」後方連貫三個水池，搭設水舞表演台，活動開幕後每天晚上7點至9點，半個小時一場10-15分鐘的水舞燈光秀。在電腦的操控下，色彩繽紛的七彩光束，隨著音樂同步變換擺動的水柱，展現不同迷人風采，高空噴泉可達60公尺，並有水彈在25公尺的高空爆發，繽紛聲光效果，場面令人震撼。

今年童玩節以「蛻變」為主題求新求變加入更多科技元素，4大主軸演出、展覽、遊戲、交流讓大小朋友體驗全新「蛻變」的2.0升級版。開園時間從原本的早上9點到晚上7點延長到晚上9點，「星光票」每天下午4點至8點現場購票，平日券150元、假日券250元。

童玩節戲水區搭配「蛻變」主視覺蝴蝶破蛹而出的意象，以毛毛蟲、蛹、蝶等不同造型，融入驚奇滑水道、水床、水迷宮、漂漂河、火山噴泉等設施，滿足大小朋友不同的玩水刺激需求。

「夜間水舞燈光秀」更是一大創新，在「睛彩水舞台」後方連貫三個水池，搭設水舞表演台，活動開幕後每天晚上7點至9點，半個小時一場10-15分鐘的水舞燈光秀，在電腦的操控下，色彩繽紛的七彩光束，隨著音樂同步變換擺動的水柱，展現不同迷人風采，高空噴泉可達60公尺，並有水彈在25公尺的高空爆發，繽紛聲光效果、夢幻水舞饗宴，場面震撼。

展館部分，包括一級玩家VR館有五種虛擬實境遊戲、風童玩館從五感體驗風的魅力、BABY親子館以粉紅色系布置而成，適合零到六歲的親子同樂、繪動海洋館可以動手畫下魚兒躍於牆面的動畫，另外還有未來射擊館、霹靂仙境館，各館設施都強調動手體驗的感覺。

值得一提是，曾經參與威尼斯狂歡節的開幕團體「義大利科羅娜劇院」上演水上秀，由於場面壯觀，花費龐大，只能上演三天，不過「波蘭木偶診所劇院」，每晚在紅磚廣場，帶來國際級超高水準演出。

宜蘭國際童玩節開放免費試玩，人潮湧入戲水大呼「賺到」。 記者戴永華/攝影
宜蘭國際童玩節開放免費試玩，人潮湧入戲水大呼「賺到」。 記者戴永華/攝影
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宜蘭國際童玩節開放免費試玩，人潮湧入戲水大呼「賺到」。 記者戴永華/攝影
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宜蘭國際童玩節開放免費試玩，人潮湧入戲水大呼「賺到」。 記者戴永華/攝影
宜蘭國際童玩節開放免費試玩，人潮湧入戲水大呼「賺到」。 記者戴永華/攝影
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童玩節親子滑水道
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