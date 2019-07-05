代言花蓮太平洋縱谷馬拉松 霹靂素還真、棄天帝邀報名
2019花蓮太平洋縱谷馬拉松將於12月7日從登場，是聞名國內外的太魯閣馬拉松外，又一花蓮路跑界年度盛事。花蓮市長魏嘉賢與3名代言人、布袋戲天王「素還真」、「棄天帝」、「疏樓龍宿」邀請民眾到好山好水的花蓮路跑，今天起9月1日受理網路報名。
太平洋縱谷馬拉松今年邁入第4屆，不但促進運動風氣，也提振地方觀光。今年賽事分成全馬42公里800人、半馬21公里1500人、小馬10公里1200人、迷你馬5公里1500人及視障組。除了迷你馬與視障組外，各組男女前三名頒發獎金，依序是30000元、15000元與10000元；小馬組前三名獎金依序是8000元、5000元及2000元。
花蓮市長魏嘉賢、立委蕭美琴、縣府觀光處長唐玉書及多位議員、市民代表等，今天共同邀請民眾報名。魏嘉賢說，花蓮有豐富多元的人文特質、優美的自然景觀，希望用觀光結合運動，讓馬拉松的層次再向上提升。
太平洋縱谷馬拉松獲得縣內旅宿、伴手禮業者贊助支持，選手憑號碼布，合作廠商的景區入園、購買伴手禮、住宿等都有優惠，此外，賽事結束後將有抽獎，包括霹靂布袋戲公仔、翰品、理想大地、遠雄悅來、璽賓行旅、阿思瑪麗景大飯店 、國廣興等業者提供住宿券，另也有花蓮特色伴手禮、65吋電視等摸彩品。報名可上http://www.pacific-valley-marathon.com/。
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