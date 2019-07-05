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代言花蓮太平洋縱谷馬拉松 霹靂素還真、棄天帝邀報名

2019-07-05 16:46聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮太平洋縱谷馬拉松今年邀請到霹靂布袋戲天王素還真擔任代言人。記者王燕華／攝影
花蓮太平洋縱谷馬拉松今年邀請到霹靂布袋戲天王素還真擔任代言人。記者王燕華／攝影
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2019花蓮太平洋縱谷馬拉松將於12月7日從登場，是聞名國內外的太魯閣馬拉松外，又一花蓮路跑界年度盛事。花蓮市長魏嘉賢與3名代言人、布袋戲天王「素還真」、「棄天帝」、「疏樓龍宿」邀請民眾到好山好水的花蓮路跑，今天起9月1日受理網路報名。

太平洋縱谷馬拉松今年邁入第4屆，不但促進運動風氣，也提振地方觀光。今年賽事分成全馬42公里800人、半馬21公里1500人、小馬10公里1200人、迷你馬5公里1500人及視障組。除了迷你馬與視障組外，各組男女前三名頒發獎金，依序是30000元、15000元與10000元；小馬組前三名獎金依序是8000元、5000元及2000元。

花蓮市長魏嘉賢、立委蕭美琴、縣府觀光處長唐玉書及多位議員、市民代表等，今天共同邀請民眾報名。魏嘉賢說，花蓮有豐富多元的人文特質、優美的自然景觀，希望用觀光結合運動，讓馬拉松的層次再向上提升。

太平洋縱谷馬拉松獲得縣內旅宿、伴手禮業者贊助支持，選手憑號碼布，合作廠商的景區入園、購買伴手禮、住宿等都有優惠，此外，賽事結束後將有抽獎，包括霹靂布袋戲公仔、翰品、理想大地、遠雄悅來、璽賓行旅、阿思瑪麗景大飯店 、國廣興等業者提供住宿券，另也有花蓮特色伴手禮、65吋電視等摸彩品。報名可上http://www.pacific-valley-marathon.com/

霹靂布袋戲天王疏樓龍宿（左起）、素還真、棄天帝（右）與花蓮市長魏嘉賢，邀民眾趕快...
霹靂布袋戲天王疏樓龍宿（左起）、素還真、棄天帝（右）與花蓮市長魏嘉賢，邀民眾趕快上網報名花蓮太平洋縱谷馬拉松。記者王燕華／攝影
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花蓮太平洋縱谷馬拉松將於12月7日從花蓮市美崙田徑場開跑，結合觀光業界，推出多項...
花蓮太平洋縱谷馬拉松將於12月7日從花蓮市美崙田徑場開跑，結合觀光業界，推出多項伴手禮、住宿、旅遊優惠好康，今起報名。記者王燕華／攝影
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馬拉松伴手禮魏嘉賢
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