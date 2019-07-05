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留郵輪、廟口客 基隆2特色電梯直上中正公園下月動工

2019-07-05 15:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

防空洞是基隆的特色，第二座電梯是在信二路防空洞裡，將在防空洞裡鑿井設圓形電梯，可...
防空洞是基隆的特色，第二座電梯是在信二路防空洞裡，將在防空洞裡鑿井設圓形電梯，可直通忠烈祠前方的平台。圖／基隆市政府提供
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基隆市全力打造東岸碼頭為郵輪母港，希望把郵輪客及市區觀光客帶上中正公園，都發處將設置2座特色電梯，可以從市區直上中正公園，包括舊二分局的電梯是起重機造型，並設有「天空步道」；另一座是信二路防空洞電梯，設計成圓形電梯，迴旋而上。市府表示，日前2部電梯已發包出去，下月動工，預估明年底前完工，對觀光發展將是一劑強心針。

市府都發處表示，基隆已成為郵輪母港，但如何留住郵輪客，把郵輪客帶到觀光景點，一直是市府努力的目標，而不少市區的觀光客如廟口夜市，如何更便利帶到觀光景點去，也是觀光發展的重點。因此近年逐步整理中正公園景觀，希望把郵輪客和廟口夜市的觀光客，透過義二路舊二分局和信二路防空洞這2座電梯，吸引到中正公園。

但遊客多反映，中正公園由上往下看，景觀雖美，可以拍到整個港區，還可看郵輪進出美景，但要上山的坡度很陡，且有段距離，降低了意願。

市府規畫透過電梯讓遊客可以不用費力、也不用繞一圈，可以輕鬆就上山到中正公園，老人家也不用擔心，因此規畫2座電梯，各具特色。第一座是在義二路舊二分局，因靠港邊設計吊貨櫃橋式起重機造型，十分的特別，主體柱高約58公尺，天空步道約有600公尺，室內玻璃帷幕設有眺望海港的觀景區，可以看到基隆港美景。

防空洞是基隆的特色，很多外地遊客會來基隆看防空洞，因此第二座電梯是在信二路防空洞裡，將在防空洞裡鑿井設圓形電梯，約3層樓高，可直通忠烈祠前方的平台。

市府說，2電梯完成後，基隆港區、廟口夜市和中正公園就可以串連起來，可以近身、遠眺基隆港，不管白天或夜晚景緻都非常漂亮，對觀光發展將是一劑強心針。

基隆市全力打造東岸碼頭為郵輪母港，希望把郵輪客及市區觀光客帶上中正公園，都發處將...
基隆市全力打造東岸碼頭為郵輪母港，希望把郵輪客及市區觀光客帶上中正公園，都發處將設置2座特色電梯，可以從市區直上中正公園。記者游明煌／攝影
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舊二分局的電梯是起重機造型，並設有「天空步道」。圖／基隆市政府提供
舊二分局的電梯是起重機造型，並設有「天空步道」。圖／基隆市政府提供
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基隆市全力打造東岸碼頭為郵輪母港，希望把郵輪客及市區觀光客帶上中正公園，都發處將...
基隆市全力打造東岸碼頭為郵輪母港，希望把郵輪客及市區觀光客帶上中正公園，都發處將設置2座特色電梯，可以從市區直上中正公園。記者游明煌／攝影
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電梯基隆港郵輪
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