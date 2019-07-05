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東縣建設處長升任議會秘書長 同僚幽默賀「繞跑」成功

2019-07-05 13:59聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣政府建設處長吳慶榮即將於7月16日升任台東縣議會秘書長，昨晚他在台東市某餐廳宴請要好同僚，以及台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華等人，由於饒慶鈴就任縣長才剛滿半年，吳慶榮就換跑道，同僚幽默送上賀匾「繞跑成功」並請饒慶鈴在賀扁上署名，繞跑意喻「落跑」，且繞與饒音似，也寓意吳從縣府成功轉進議會，讓收到賀匾的吳慶榮今天忍不住笑說，太有才。

吳慶榮在13年前，因獲前縣長吳俊立拔擢升任縣府農業處長，9年多前，前縣長黃健庭依舊重用吳慶榮，黃的前5年吳為農業處長，黃的後4年任期吳改任建設處長。

去年1124饒慶鈴當選台東縣長且在就任後，持續延用吳慶榮為建設處長，吳慶榮也戮力推動黃、饒共同重要施政「太平溪路堤共構案」，工程進度如期進行，可望明年1月農曆春節前夕通車。

吳慶榮轉任台東縣議會秘書長為12職等，比縣府建設處長高一職等，親近吳俊立人透露，吳俊立有意培養么妹吳秀華繼饒之後接掌台東百里侯，加上吳秀華剛當選議長，地方農漁會人脈都需要吳慶榮協助，剛好議會前秘書長陳劍賢也在日前屆齡退休，吳秀華也需要有人輔佐，吳慶榮同意轉任議會秘書長，除了職等提高，顧念與吳家舊誼也是原因之一。

吳慶榮說，他有「落跑榮」的外號，原因年輕人常有人邀請餐敘，他一直認為「嘸去歹勢，先走嘜要緊」，所以只要有朋友邀請餐敘，他一定到，但都會先行離開，因此大家都叫他「落跑榮」。

他說，這塊匾是幾位同事集資訂製，禮貌性的刻上「縣長暨建設處全體同仁贈」並請縣長署名，拿到「繞跑成功」賀扁，他真的很開心，因老同事很用心，太有創意，拿他綽號入題落款，實在太有才。

台東縣建設處長吳慶榮（右）將於7月16日轉任台東議會秘書長，縣長饒慶鈴（左）與議...
台東縣建設處長吳慶榮（右）將於7月16日轉任台東議會秘書長，縣長饒慶鈴（左）與議長吳秀華（中）都送上祝福。記者羅紹平／翻攝
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台東饒慶鈴
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