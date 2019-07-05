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林姿妙為即將開幕的童玩節撿垃圾擦桌 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩節明晚開幕，縣長林姿妙緊盯服務品質，親自動手清掃髒亂，交代「就是要做...
宜蘭國際童玩節明晚開幕，縣長林姿妙緊盯服務品質，親自動手清掃髒亂，交代「就是要做到這樣」。圖/讀者提供
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宜蘭縣長林姿妙的漏網鏡頭。

宜蘭國際童玩節明晚開幕，今年是活動2.0升級版，林姿妙天天到園區巡查緊盯進度，為了服務品質到位，她看到排水溝髒，拿起夾子就坐地挾垃圾，示範掃地擦桌，搞得自己妝花了、頭髮也亂了，部屬嚇到「從來沒有縣長這麼做！」看到不一樣的林姿妙。

林姿妙在人前給大家的印象，每天打扮得美美、足蹬高跟鞋，頭髮吹整與衣服穿戴得宜。可是她一走進國際童玩節活動的親水公園園區，幾乎變了個人。

收起微笑、換穿球鞋，帶著承辦團隊人員在園區四處走動巡查，大小都不放過，她大部分的時表情嚴肅，甚至皺眉頭，有時還會碎唸「這樣子不行啦」！

最讓員工印象深刻是，林姿妙看到排水溝有垃圾，二話不說拿起夾子就坐在溝旁的地上挾垃圾，教大家如何夾到最乾淨，戲水區的地面積水髒亂，她拿起掃把就掃，晚上見到休憩區的桌椅有灰塵就擦，緊盯員工「必須做到這樣」，清潔服務一定要到位。

童玩節今年辦了第20屆，以前歷任縣長也會在開幕前到園區總體檢，但沒有人像林姿妙天天巡查、親自動手示範如何做到最佳品質。有員工偷偷拍下她的漏網鏡頭PO上網，雖然妝容花了、頭髮凌亂，但讓人看到不一樣的林姿妙。

今年因為有「星光場」，活動延長到晚上9點，林姿妙更經常晚上到園區突擊檢查，有一次停留到晚上11點多，文化局人員已經體力不支，佩服縣長的體力超好。農業處員工透露，其實舉辦綠色博覽會活動時，縣長就這樣，還帶著朋友一起去園區找碴，收集改進意見，讓他們有點「被嚇到」。

宜蘭國際童玩節明晚開幕，縣長林姿妙緊盯服務品質，看見排水溝髒，她坐地上挾垃圾，交...
宜蘭國際童玩節明晚開幕，縣長林姿妙緊盯服務品質，看見排水溝髒，她坐地上挾垃圾，交代「就是要做到這樣」。圖/讀者提供
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宜蘭國際童玩節明晚開幕，縣長林姿妙緊盯服務品質，晚間入園巡查時，看不慣桌椅髒亂動...
宜蘭國際童玩節明晚開幕，縣長林姿妙緊盯服務品質，晚間入園巡查時，看不慣桌椅髒亂動手就擦。圖/讀者提供
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林姿妙童玩節
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