威尼斯狂歡節開幕秀「動物巨偶」現身宜蘭童玩節踩街

2019-07-05 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



2019宜蘭國際童玩藝術節7月6日到8月18日在冬山河親水公園舉行，今年主題是「蛻變」，並首度推出歡樂遊藝踩街，邀請有「世界最大的木偶馬戲團」之稱的波蘭木偶診所劇院，帶來與真實動物同比例的長頸鹿、獅子、大象等巨偶亮相，每天下午3點半、晚上7點，配合踩街隊伍在紅磚廣場定點演出。

宜蘭國際童玩節舉辦20屆，今年首度推出歡樂遊藝踩街，營造嘉年華歡樂氛圍，每天下午3點半至4點、7點至7點半各有一場歡樂遊園，夜間場邀請曾在「2018威尼斯狂歡節」擔任開幕演出的「波蘭木偶診所劇院」，進駐童玩節親水公園的紅磚廣場定點踩街。

主辦單位表示，1988年成立的「木偶診所劇院」，31年來透過演員鐵製機器、非凡木偶、大型裝置和人性故事在世界各地演出，為兒童帶來歡笑，素有「世界最大的木偶馬戲團」之稱，在44天童玩節活動期間，波蘭木偶診所劇院將帶來「沒有暴力的馬戲團」演出。

縣長林姿妙指出，馬戲團裡沒有動物只有木偶，精緻的長頸鹿、獅子、大象等巨偶，和實際動物一比一的比例大小，造形栩栩如生，也代表傳統馬戲「蛻變」，不再以動物取悅人類，「無暴力馬戲團」使用逼真的動物巨偶，更象徵對生命的尊重。