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宜蘭國際童玩節有大彩蛋 花車與花仙子亮相超吸睛

2019-07-04 19:51聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩節今年把活動時間延長到晚上9點，並首度推出每天兩場的歡樂遊藝踩街，參與踩街的遊園花車、花仙子與動物巨偶今天亮相，讓人驚豔。

宜蘭國際童玩節舉辦第20屆，今年首度推出「歡樂遊藝踩街」，每天下午3點30分至4點、晚上7點至7點30分各有一場。踩街花車、花仙子與一比一比例造型的動物巨偶今天亮相，主辦單位打造長6公尺、寬2.3公尺、高3公尺的遊園花車，整輛花車透過蝴蝶展翅設計圖像，象徵20屆的童玩節升級登場，突破傳統破繭羽化成蝶，色彩繽紛鮮豔。

美麗的蝴蝶仙子陪同踩街，而歷屆童玩節的6隻代言人偶中，特別挑選小雨、花露露及小蜜蜂改造升級，高4公尺華麗版的代言人偶，讓人眼睛為之一亮，加上歡樂森巴舞、森巴鼓隊伍及王子與公主等各式裝扮人偶，遊藝踩街將是今年遊客到童玩節絕對不能錯過的大彩蛋。

為留住遊客在宜蘭過夜，擴大產業效益，宜蘭童玩節除了下午有舞蹈表演，更延長開園時間到晚上9點，水舞秀每半小時一場，夜間加碼國內外專業特色團隊專場演出，包括韓國擊光亂打秀、英國SPARK小丑幻鼓秀、國內新象創作劇團、蘭陽舞蹈團、德國POWER破銅爛鐵秀、韓國塗鴉秀，每周一團、每晚一場。

宜蘭國際童玩節延長活動時間到晚上，並首度推出每天兩場的歡樂遊藝踩街，遊園花車、花...
宜蘭國際童玩節延長活動時間到晚上，並首度推出每天兩場的歡樂遊藝踩街，遊園花車、花仙子人偶今天亮相，繽紛鮮豔。 圖/縣政府提供
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宜蘭國際童玩節每天兩場的歡樂遊藝踩街不可錯過，遊園花車、花仙子人偶今天亮相，將帶...
宜蘭國際童玩節每天兩場的歡樂遊藝踩街不可錯過，遊園花車、花仙子人偶今天亮相，將帶給遊客歡樂。 記者戴永華/攝影
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宜蘭國際童玩節每天兩場的歡樂遊藝踩街不可錯過，遊園花車、花仙子人偶今天亮相，將帶...
宜蘭國際童玩節每天兩場的歡樂遊藝踩街不可錯過，遊園花車、花仙子人偶今天亮相，將帶給遊客歡樂。 記者戴永華/攝影
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童玩節韓國蜜蜂

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