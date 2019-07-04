宜蘭國際童玩節有大彩蛋 花車與花仙子亮相超吸睛

2019-07-04 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭國際童玩節今年把活動時間延長到晚上9點，並首度推出每天兩場的歡樂遊藝踩街，參與踩街的遊園花車、花仙子與動物巨偶今天亮相，讓人驚豔。

宜蘭國際童玩節舉辦第20屆，今年首度推出「歡樂遊藝踩街」，每天下午3點30分至4點、晚上7點至7點30分各有一場。踩街花車、花仙子與一比一比例造型的動物巨偶今天亮相，主辦單位打造長6公尺、寬2.3公尺、高3公尺的遊園花車，整輛花車透過蝴蝶展翅設計圖像，象徵20屆的童玩節升級登場，突破傳統破繭羽化成蝶，色彩繽紛鮮豔。

美麗的蝴蝶仙子陪同踩街，而歷屆童玩節的6隻代言人偶中，特別挑選小雨、花露露及小蜜蜂改造升級，高4公尺華麗版的代言人偶，讓人眼睛為之一亮，加上歡樂森巴舞、森巴鼓隊伍及王子與公主等各式裝扮人偶，遊藝踩街將是今年遊客到童玩節絕對不能錯過的大彩蛋。