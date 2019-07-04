夏戀嘉年華今登場 羅志祥、茄子蛋、ØZI打頭陣

2019-07-04 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮夏戀嘉年華今晚7點起登場，將連嗨8天8夜，今天登台表演的包括今年金曲新人王ØZI、最佳樂團茄子蛋，並由「小豬」羅志祥壓軸演出。活動期間，即起到11日的下午5點至11點，會場六期重畫區周邊將有交通管制，另台鐵也配合加開列車疏運旅客。

花蓮縣政府表示，夏戀嘉年華從4日起一直到11日，每晚在花蓮市六期重畫區都有勁歌熱舞表演，今天開幕第一天，除了李友廷、愷樂、ØZI、C.T.O、茄子蛋、羅志祥等輪番演出，還有星空煙火秀。相關卡司資訊，可上花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/查詢。

縣府也提醒，活動期間，每天下午5點至1點時花蓮市區有交管，管制路線包含中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）、光復街（廣東街至重慶路），請民眾繞道行駛中華路、和平路、五權街、北濱外環道與福建街。